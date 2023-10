Anche quest’anno il Grande Fratello sta facendo molto parlare di sé e delle dinamiche tra i suoi coinquilini. Il reality show condotto da Alfonso Signorini è in continua ricerca di nuovi protagonisti, e tra i tanti nomi che sono emersi c’è anche quello di Paolo Stella, attore e scrittore diventato famoso per essere stato un aspirante ballerino in uno dei primi anni della scuola di Amici di Maria De Filippi. Pare però che il Grande Fratello non abbia apprezzato l’attore, decidendo così di scartarlo. Ora, Paolo Stella ha deciso di mettere a tacere tutti i rumors, spiegando la sua versione della vicenda.

Paolo Stella e la verità sul “GF”: “Non sono stato scartato”

Nato nella scuola di Maria De Filippi e poi diventato attore e scrittore, i fan più accaniti se lo ricordano sicuramente il suo ruolo nella serie tv di Canale 5 Un ciclone in famiglia. Da quel momento, Paolo Stella ne ha fatta di strada, scegliendo però di dedicarsi alla scrittura. Dopo l’uscita del suo blog Ohmyblog, lo scrittore inizia a stringere collaborazioni con vari marchi del mondo della moda e a scrivere per diversi magazine online. È nel 2018, però, che Paolo Stella esordisce come scrittore con il suo primo romanzo Meet Me alla boa, per poi scriverne un secondo nel 2020.

Molto seguito anche sui social, l’esperto di tendenze e amico di influencer come Giulia Valentina, l’Estetista Cinica Cristina Fogazzi e Paola Turani, sembrava essere uno dei nomi più papabili per una nuova entrata nella casa del Grande Fratello. Recentemente, DavideMaggio.it ha però smentito questa possibilità, raccontando che lo scrittore sarebbe stato scartato per via del suo carattere. Pare infatti che l’influencer “Non sia stato ritenuto sufficientemente vivace ed un tantino egoriferito.”

A smentire queste voci è subito intervenuto il diretto interessato, che con una storia Instagram ha raccontato la sua verità. “Stanno girando notizie piuttosto inesatte che in realtà sanciscono semplicemente la poca professionalità dei giornalisti che le scrivono. Sì, è vero, ho incontrato Alfonso Signorini e tutto il gruppo di autori del Grande Fratello (che per altro stanno facendo un ottimo lavoro editoriale per portare il programma su un altro livello). Il nostro è stato un incontro conoscitivo e molto interessante. Con rammarico ho declinato la bellissima offerta spiegando che, avendo presentazioni del libro e progetti in corso, non sarei potuto entrare dentro la casa. Con Alfonso ho inoltre affrontato la mia avversità a raccontare del mio privato, famiglia e affetti, e convenuto che probabilmente non è un programma che potrei fare proprio per le mie dinamiche personali che non amo rendere pubbliche. Il Grande Fratello non mi ha detto no, né io ho detto no al Grande Fratello. Semplicemente c’è incompatibilità di esigenze a monte, che hanno bloccato questa possibilità a priori.”

Nonostante sia risaputo che quest’anno Alfonso Signorini, con l’aiuto di Pier Silvio Berlusconi, stia cercando di puntare sulla personalità dei concorrenti più che sulla fama, pare quindi che il problema con Paolo Stella non fosse il suo carattere. Non ci resta quindi che aspettare di capire quali saranno i prossimi inquilini della casa più spiata d’Italia.