Grande Fratello, la data della finale svelata: Cesara Buonamici si era sbagliata

Il Grande Fratello 2024 sta per concludersi, per la gioia di alcuni e il dispiacere di altri (molti). La puntata di giovedì 14 marzo ha avuto inizio con il botto. Alfonso Signorini ha salutato il pubblico in studio e da casa, per poi rivolgersi a Cesara Buonamici, così da farle un rimprovero, a metà tra il serio e il faceto.

Grande Fratello, l’errore di Cesara Buonamici

Dopo i saluti, la prima cosa che Alfonso Signorini ha fatto nello studio del Grande Fratello 2024 è stato rivolgersi all’opinionista Cesara Buonamici. La giornalista si è subito dimostrata un po’ in imbarazzo. Da capire se ciò facesse parte di una scenetta organizzata o meno.

Il padrone di casa le ha chiesto come stesse e lei non ha saputo benissimo cosa rispondere. Ecco allora il focus dello scambio di battute. Le ha chiesto se fosse stata da Myrta Merlino nel pomeriggio, al che lei ha negato. Ha infatti preso parte a Pomeriggio 5 qualche giorno fa.

Errore a parte, Signorini le ha poi ricordato d’aver di fatto annunciato la data della finale del GF 2024: “Sai che per queste cose devi chiedere a me”.

Signorini di fatto è sembrato un po’ infastidito, in maniera sincera. La notizia ha infatti ovviamente fatto il giro del web, trovando spazio su numerosi siti e quotidiani. La giornalista ha provato a giustificarsi, come probabilmente avrà fatto anche nel dietro le quinte con la produzione. Le era stata detta quella data ed era certa fosse quella ufficiale. Ciò non toglie che, stando alle parole del presentatore, lei non fosse autorizzata a fare questo grande annuncio, destinato alla diretta del reality.

Un mini caso rapidamente rientrato, dal momento che Alfonso Signorini ha comunque avuto la sua occasione di rivelare al pubblico la data della finale. Com’è stato possibile? Semplice, quella data in pasto alla stampa da Cesara Buonamici era sbagliata, del tutto.

Grande Fratello, data della finale

Cesara Buonamici si è clamorosamente sbagliata. Quello che era stato lo scoop di Myrta Merlino a Pomeriggio 5 si è rivelato essere un flop. Una situazione decisamente strana, considerando come si “giochi in casa”.

Alfonso Signorini ha cancellato l’errore dell’opinionista, che di fatto gli aveva rubato la scena, con un colpo di spugna. Ciò perché il 4 aprile 2024 non si terrà la finale del Grande Fratello. La sorpresa del pubblico in studio è aumentata ulteriormente, quando ha di fatto scoperto che la data ufficiale e definitiva è addirittura più vicina di quella svelata per errore.

Signorini ha spiegato come finalmente lo abbiano autorizzato dai piani alti. Una decisione presa in corsa, forse dettata da motivi di palinsesto o forse dagli ascolti. Fatto sta che l’ultima puntata del GF 2024 si terrà il 25 marzo, ovvero tra tre puntate. I concorrenti trascorreranno la Pasqua in famiglia, dunque, ha spiegato il presentatore.

La Buonamici, allora, avanza una domanda che in fondo è comparsa nella mente di tutti: come sarà possibile con tutti questi inquilini? “Ne butteremo fuori a valanghe”. Ecco la risposta, ridendo, di Signorini, il che conferma come questa data sia spuntata come un fulmine a ciel sereno. Di certo sarà divertente vedere tante eliminazioni in appena tre appuntamenti.