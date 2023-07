“GF Vip”, Cesara Buonamici unica opinionista: Berlusconi sceglie “contro il trash”

Cesara Buonamici potrebbe essere la nuova, unica, opinionista del Grande Fratello. Un’indiscrezione che si è fatta nelle ore via via più concreta e che, a logica, potrebbe essere la scelta giusta per seguire le volontà di Pier Silvio Berlusconi, verso un canale di qualità e spessore. I due nomi destinati a sostituire le uscenti Sonia Bruganelli e Orietta Berti, sarebbero stati, nei desiderata della produzione delle scorse settimane, quelli di Katia Ricciarelli e Paola Barale. La partecipazione della showgirl, in particolare, è stata invocata da più parti, dandola già come certa da qualche giorno, proprio perché a volerla con forza nel proprio programma è il conduttore, Alfonso Signorini. Ma come è saltato fuori il nome del volto iconico di Canale 5?

Cesara Buonamici al Grande Fratello

Fremono i preparativi: nonostante il Gf Vip sarà uno dei primi programmi ad aprire la nuova stagione televisiva di Mediaset a settembre, non c’è ancora nessun nome confermato per l’edizione. Un’incertezza, in cui tutto può succedere. E, secondo quanto riportato, da Dagospia, possono comparire all’interno del reality anche nomi che non ci saremmo mai aspettati. Primo tra questi, dopo la netta smentita di Ornella Muti, quello di Cesara Buonamici. Si tratterebbe, se dovesse veramente essere confermato, di un vero e proprio colpaccio della produzione e dei vertiti aziendali, poiché risponderebbe in pieno alle intenzioni di rinnovamento di Pier Silvio Berlusconi, interessato a cancellare la trash degli anni passati in favore di una svolta qualitativamente migliore. Il volto della giornalista di punta del Tg di Canale 5, sarebbe certamente perfetto per alzare il livello. Un nome molto autorevole e piuttosto fuori contesto nello studio di un reality come quello di Signorini, ma chi lo sa, sembra che tutto sia possibile!

Dagospia non si limita a lanciare nella mischia dei papabili nomi anche quello di Cesara Buoncompagni, ma spiega anche il perché da una prima scelta di Alfonso Signorini, sui nomi di Katia Ricciarelli e Paola Barale, si starebbe passando a quella unica sul volto riconosciuto e apprezzato del TG5: “Per il ruolo di opinioniste al Grande Fratello era praticamente fatta: le prescelte Katia Ricciarelli, voluta con forza dal conduttore Alfonso Signorini, e Paola Barale. Al netto di smentite e articolesse sussurrate, le due signore erano a un passo dalla firma. Pronte per il grande annuncio alla presentazione dei palinsesti Mediaset poi uno stop “di riflessione” improvviso. “Nessuna fretta, meglio decidere con calma”, il ragionamento dei vertici, che come anticipato dal Il Fatto Quotidiano hanno già bocciato tanti concorrenti che erano presenti nella prima lista proposta all’ad Pier Silvio Berlusconi.

GF Vip: tutti i nomi per il programma

Nelle scorse settimane, a spiccare, era stato anche il nome illustre di Elisabetta Gregoraci, ma sembra che non sia proprio la sua volta nel programma. “È cambiato il vento. E allora chi prenderà il posto delle uscenti Sonia Bruganelli e Orietta Berti? I nomi di Ricciarelli e Barale sono ancora sul tavolo dove sarebbe apparso un nome a sorpresa, quello di Cesara Buonamici. Sì, proprio la conduttrice di punta del Tg5. Per provare a spiazzare e ad alzare il livello, trattandosi di un nome di spicco dell’informazione del Biscione sono in corso riflessioni sugli effetti della sua partecipazione. Una suggestione, di cui vi diamo conto, ma che difficilmente potrebbe concretizzarsi. Ci spera, con meno chance, anche Elisabetta Gregoraci”, scrive il sito.

Da retroscena a vera e proprio flash news dai toni piuttosto decisi: “Cesara Buonamici sarà opinionista unica al prossimo Grande Fratello. Come Dago ha anticipato, si tratta di una scelta per spiazzare e alzare il livello della trasmissione, in linea con il nuovo corso anti-trash di Mediaset voluto da Pier Silvio Berlusconi”. Già alla presentazione dei palinsesti Mediaset 2023/2024 era sembrato lampante che questa riflessione fosse stata maturata in un tempo che scavato solchi nella credibilità di alcuni programmi e conduttori. Le distanze prese da Barbara D’Urso e il cambio della guardia tra Belen Rodriguez e Veronica Gentili così come l’anno sabatico ipotizzato per Ilary Blasi hanno lasciato trapelare l’intensità di un vento che soffia in direzioni diametralmente opposte rispetto al passato.