Cesara Buonamici e l’intesa con Pier Silvio Berlusconi: “Come sarà il GF Vip”

La grande novità della nuova edizione del GF Vip è l’arrivo di Cesara Buonamici in veste di opinionista. La nuova linea imposta da Pier Silvio Berlusconi è una macchina che sta iniziando a girare: diverse sono le scelte che sono state prese, proprio con l’obiettivo di offrire gli stessi contenuti, sì, ma in chiave diversa al proprio pubblico. Nel corso di un’intervista, la Buonamici ha parlato di come sarà il GF Vip e di cosa l’ha spinta ad accettare questa avventura.

Cesara Buonamici al GF Vip: l’intesa con Pier Silvio Berlusconi

Il GF Vip ha dato non pochi grattacapi ai vertici Mediaset, e sarebbe un errore non ammetterlo. Lo ha detto lo stesso Pier Silvio Berlusconi: il vento del cambiamento sarebbe arrivato, prima o poi. Del resto, lo avevamo capito nel momento in cui ha bloccato una replica del GF Vip a causa di comportamenti inadeguati. Ora, però, la nuova opinionista è Cesara Buonamici, volto del TG5 che – forse – nessuno mai si sarebbe aspettato nello studio del reality più “trash” di Mediaset.

“In realtà non l’ho deciso io”, ha chiarito Cesara Buonamici nel corso di un’intervista al Corriere della Sera. “L’azienda sta rivedendo la natura del programma e mi ha chiesto di partecipare in una veste del tutto nuova per me. (…) È una bella occasione e poi se te lo chiede l’azienda per un programma di successo…”.

Il tutto è avvenuto dopo una chiacchierata con Pier Silvio Berlusconi (che è stato “accusato” di aver fatto fuori tutte) dove la convergenza è arrivata in modo abbastanza rapido. “Ci conosciamo da tanti anni, quindi la reciproca comprensione arriva in fretta”. Tutto, come si suol dire, è filato liscio: l’intesa c’è. E con Alfonso Signorini? La Buonamici fa affidamento su di lui per inserirsi nel modo più adeguato in un contesto che – volente o nolente – non è semplice da gestire.

“Il mio compito sarà proprio restare nel mio ambito giornalistico. Mi è stato chiesto di portare me stessa nel nuovo programma, non certo di essere altro. Non avrebbe senso”. Dunque, cosa farà? Parteciperà in modo attivo, portando la sua esperienza – enorme – di giornalista.

Il nuovo GF Vip: le novità

La Buonamici ha ammesso di guardare i reality show: “Come è ovvio, lavorando a Canale 5”. Ma non ha nascosto la “tentazione” di volersi prendere una pausa, alla fine della serata. Di certo, negli ultimi anni, lo spettacolo non è stato quello richiesto dal pubblico. Si sono superati troppi limiti, su stessa ammissione di Pier Silvio Berlusconi: come dimenticare il Caso Marco Bellavia? Nel segno del cambiamento, però, le novità non tarderanno ad arrivare.

“Ogni cosa dipende da come la fai”. Nutrire dei dubbi in merito è più che lecito, soprattutto quando si parla del GF. I reality, un tempo esperimenti sociali, oggi descrivono alla perfezione la deriva trash della televisione (che però abbiamo voluto anche noi, altrimenti non avrebbe mai attecchito, come ogni fenomeno alimentato dalle masse). “È la rete stessa che vuole rivedere questo format di successo, semplificando molto, lo vuole riportare alla freschezza delle origini“, ecco, dunque, come sarà il nuovo GF Vip.