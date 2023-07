“Ha fatto fuori tutte”, lo sfogo della Tavassi contro Pier Silvio Berlusconi

Trash sì, o trash no? Questo è il “dilemma” dell’estate. Lo è da quando sono stati annunciati i palinsesti? No, da molto prima. Pier Silvio Berlusconi non è mai stato d’accordo con questa linea editoriale: lo abbiamo capito nel momento in cui ha bloccato la replica di una delle puntate del GF Vip 7. Ne abbiamo avuto la conferma durante la presentazione dei palinsesti. E con l’addio di Barbara D’Urso , ecco che appare sempre più chiaro l’intento di Berlusconi: “ripulire” la televisione, Mediaset. Non tutti sono d’accordo con questa scelta, e c’è chi – come Guendalina Tavassi – sostiene il trash.

Guendalina Tavassi, le scelte di Pier Silvio Berlusconi contro il trash

La televisione ne ha fatta di "strada". Questo è - nel bene e nel male - il potere dei media, che si rinnovano, che cambiano "pelle", un po' come i serpenti. Arriva un punto in cui tutto cambia, e non sempre si può essere d'accordo. Naturalmente le scelte di Pier Silvio Berlusconi hanno toccato un po' tutti. "Ha fatto fuori tutte", ha commentato Guendalina Tavassi, in risposta a una domanda dei suoi follower su un'eventuale partecipazione alla nuova edizione del GF Vip/Nip.

"No, me lo chiedete ogni anno. Non farò il GF. Se prima c'era una piccola possibilità, ora ha fatto fuori tutte. (...) A me non importa, sinceramente ho il mio lavoro, mi diverto con IG, se in tv arrivano cose che mi piacciono le faccio, altrimenti no. Non sono malata della tv, del GF sì. È l'unico reality che rifarei, ma non credo che ci sia più spazio per influencer e personaggi trash. Definiamoci trash, ma che cavolo ce frega, è bello il trash".

La linea "anti trash" di Pier Silvio Berlusconi: dal GF Vip/Nip a Barbara D'Urso

Il cambiamento è netto, e le avvisaglie c'erano in ogni caso da tempo. L'addio di Barbara D'Urso, per esempio, non sorprende, non del tutto. Pier Silvio Berlusconi ha un'idea di televisione molto distante dal trash: informazione, taglio giornalistico. Del resto, basti pensare ai primi cambiamenti richiesti per Pomeriggio Cinque: minutaggio ridotto, stile giornalistico. Il gossip, però, era ancora lì, a fare da sfondo.

Anche il GF Vip sarà ben diverso da come l'abbiamo sempre conosciuto: un ritorno al passato, con un insolito mix tra Vip e Nip. Secondo Deianira Marzano, uno dei concorrenti ufficiali è un macellaio. Lavori normali, volti comuni: a essere protagoniste dei reality tornano le storie. Quelle vere, però: non costruite in televisione, o sui social. E a tal proposito un secco "no" è arrivato anche ai personaggi di Only Fans, così come agli influencer.

Non è un caso, dunque, se l'unica opinionista del salotto del Grande Fratello, condotto da Alfonso Signorini (che sarebbe sotto osservazione dai vertici, notizia da confermare), sarà Cesara Buonamici. Il vento del cambiamento, secondo Pier Silvio, inizia da qui. Uno stacco netto, totale. La domanda, però, è: funzionerà? Non solo è presto per dirlo, ma dalle interazioni social il pubblico si dimostra partecipante ed entusiasta. Molti, del resto, lo chiedevano a gran voce, e ora è arrivato: il trash sarà solo un ricordo, una pagina di storia della televisione? Chissà.