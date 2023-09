Pier Silvio Berlusconi, dubbi su Merlino e Berlinguer: cosa non funziona

Dobbiamo dirlo: la situazione in Mediaset è – almeno per il momento – al centro di ogni notizia. Com’era prevedibile, del resto. Le mosse di Pier Silvio Berlusconi hanno innescato una sorta di reazione a catena: l’addio e la sostituzione di Barbara D’Urso, l’arrivo di Myrta Merlino e di Bianca Berlinguer, la lotta al trash. In particolare, però, si è aggiunta un’ulteriore indiscrezione sui dubbi di Berlusconi riguardo ad alcune vicende. Ma procediamo per punti.

Pier Silvio Berlusconi, i dubbi su Mauro Corona e la presunta tensione con Bianca Berlinguer

Iniziamo da È sempre Cartabianca, che è il programma vincente condotto con estrema maestria da Bianca Berlinguer. Secondo Dagospia, infatti, al centro del dubbio di Pier Silvio Berlusconi ci sarebbero le “ciance volgari” di Mauro Corona. Pare, infatti, che, per quanto riguarda almeno È sempre Cartabianca, l’AD di Mediaset nutra diversi dubbi. Anche le frecciate della Berlinguer alla Rai non sarebbero state apprezzate.

Ricordiamo, tra l’altro, che secondo un’indiscrezione de Il Foglio ci sarebbero delle presunte tensioni tra Pier Silvio Berlusconi e Bianca Berlinguer. Addirittura, si sarebbe mormorato di uno studio “terrorizzato” dalla Berlinguer, che sarebbe una vera e propria “maniaca del controllo”. Quanto c’è di vero? Ma soprattutto: perché la professionalità e la precisione devono sempre essere scambiate per pignoleria (altra caratteristica fin troppo spesso attribuita alla Berlinguer quanto a Myrta Merlino).

C’è da dire che è stato proprio Pier Silvio Berlusconi a volere fortemente la Berlinguer in Mediaset. E, almeno per quanto riguarda i contenuti, l’unico aspetto “negativo” riguarderebbe la presenza di Mauro Corona. Per il resto, carta bianca, come si suol dire.

I dubbi di Pier Silvio Berlusconi su Myrta Merlino: cosa non funziona a Pomeriggio Cinque

Su Myrta Merlino, invece, Dagospia fa sapere che le perplessità sarebbero ben diverse. “Non solo per gli ascolti altalenanti ma per il suo dispotico comportamento in studio, aggravato dalla presenza del gelosissimo compagno Marco Tardelli che la segue passo dopo passo”. Tra l’altro, per la Merlino, è sempre stato Berlusconi a intercedere favorevolmente: a La Stampa, ha rivelato di essere stata a lungo “corteggiata” da Pier Silvio con proposte editoriali piuttosto interessanti.

C’è chi, però, di fatto rimpiange Barbara D’Urso, che per anni è stata la Regina incontrastata di Mediaset. Sui social, sono tanti i commenti relativi all’assenza della D’Urso. Passare da una televisione prettamente trash a contenuti di qualità, eliminando qualsiasi riferimento al gossip, è stata davvero la mossa giusta?

Anche gli ascolti di Pomeriggio Cinque non sono propriamente rassicuranti, tanto che qualcuno è arrivato persino a ipotizzare una sostituzione della Merlino. Praticamente, però, è impossibile, e le voci sono state già bollate come “fake news”. Sarebbe un rischio enorme, e non solo: non porterebbe alcun giovamento al programma e alla Rete.

In termini di share, però, Alberto Matano è riuscito nell’impresa di ritagliarsi un’ulteriore fetta di pubblico, dando non poco filo da torcere a Mediaset: quel che è certo è che il clima non è affatto sereno. Riuscirà Mediaset a stabilizzarsi, trovando il proprio equilibrio? Come diciamo sempre: solamente il tempo ce lo dirà.