Myrta Merlino e Bianca Berlinguer, tensioni a Mediaset: “Esigenti e pignole”

La rivoluzione dei Palinsesti ha portato nuovi volti in Mediaset, come Myrta Merlino e Bianca Berlinguer. Lunedì 4 settembre ha debuttato la Merlino con Pomeriggio Cinque, spazio appartenuto a Barbara D’Urso per quindici anni. Tuttavia, secondo Alberto Dandolo, ci sarebbe molta agitazione e tensione in Mediaset. Il motivo? “Sono assai esigenti e pignole”. O forse dovremmo dire che sono semplicemente delle professioniste con la passione per la precisione?

Myrta Merlino e Bianca Berlinguer a Mediaset: “Esigenti e pignole”

La nuova edizione di Pomeriggio Cinque è ormai iniziata. Con il debutto di Myrta Merlino inizia una nuova epoca per Mediaset, promossa e sostenuta da Pier Silvio Berlusconi. Una “ripulita” da quella linea che è stata trash per troppo tempo. Martedì 5 settembre, invece, è il turno di Bianca Berlinguer, con È sempre Cartabianca. Il nome non è un caso: così si è scelto di mantenere la continuità con il passato, molto importante per gli spettatori.

Myrta Merlino e Bianca Berlinguer sono, di fatto, le grandi scommesse del palinsesto Mediaset per la stagione 2023/2024. Eppure, stando a quanto riportato da Alberto Dandolo per Dagospia, ci sarebbe un po’ di tensione. “Agitazione e altissima tensione in quel del Centro Palatino a Roma, per la partenza dei programmi delle due new entry Myrta Merlino e Bianca Berlinguer”.

Pare, infatti, che la Merlino e la Berlinguer siano piuttosto precise. E per questo motivo esigono il massimo. “Le signore del giornalismo sono assai esigenti e pignole e alle stressate maestranze tocca lavorare sodo. (…) Alla sede capitolina del Biscione si lavora giorno e notte per assecondare ogni richiesta ed esigenza. La parola d’ordine è rigore”.

La televisione giornalistica di Myrta Merlino e Bianca Berlinguer

Non è, di fatto, nulla di nuovo. La televisione dal taglio giornalistico è sempre esistita. Sarebbe un errore affermare il contrario. Non chiamiamola rivoluzione, ma un ritorno al passato, per “cancellare” un periodo che è durato forse troppo: il trash imperante, non solo nei reality, ma in ogni programma. Che Myrta Merlino e Bianca Berlinguer siano due professioniste, nessuno può avanzare dubbi in merito. Ed essere una professionista vuol dire curare il proprio lavoro sotto ogni aspetto: persino le minuzie vanno considerate.

Il debutto della Merlino, d’altro canto, è stato segnato proprio dall’assenza della D’Urso: sui social, in molti hanno invocato il nome di Barbara, in memoria dei vecchi tempi. Ma è il momento di guardare avanti, e di dare spazio alle conduttrici, così da ritagliarsi il proprio posto, quell’identità che permette sicuramente di entrare più in sintonia.

Lo ha dimostrato in prima battuta, dicendo “buongiorno” anziché “buon pomeriggio: la Merlino, abituata alla fascia mattutina, ha bisogno del suo momento per carburare. Per la prima puntata, ha anche portato con sé la sua “pietra di sale”. Dopo L’aria che tira su La7, ha preso le redini di Pomeriggio Cinque, dove ha anche approfittato per fare i suoi saluti a Barbara D’Urso. “Voglio ringraziare la donna che per 15 anni ha condotto con grande successo questa trasmissione. Ciao, Barbara. Grazie”. E così la nuova stagione è partita: per i giudizi – ammesso che siano proprio indispensabili – dovremo attendere ancora un po’.