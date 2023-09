Myrta Merlino, furia a “Pomeriggio Cinque”: “Lancia caffè e asciugamani”

Dopo aver congedato Barbara D’Urso dal pomeriggio di Mediaset, c’è una nuova Regina: Myrta Merlino. Abbiamo così “salutato” il gossip per fare spazio all’attualità, al taglio giornalistico. Sulla Merlino – com’era prevedibile, aggiungiamo noi – si è abbattuta una bufera in piena regola: secondo un’indiscrezione, lancerebbe caffè e asciugamani dietro le quinte. La verità non la conosciamo, ma questo dettaglio va ad aggiungersi alla presunta tensione e agitazione a Mediaset, per la “pignoleria” della Merlino e di Bianca Berlinguer.

Myrta Merlino, caos a Pomeriggio Cinque: l’indiscrezione

A riportare il rumor è Ivan Rota per Il Giornale d’Italia. Nulla di confermato, ma, secondo le indiscrezioni, ci sarebbe molta agitazione dietro le quinte di Pomeriggio Cinque, il contenitore pomeridiano di Mediaset. Tutto è nato dopo il presunto licenziamento del regista della prima puntata, segnata dal debutto di Myrta Merlino e dall’inevitabile “fantasma” di Barbara D’Urso.

Ermanno Corbella, tuttavia, ha spiegato a TvBlog di non essere stato licenziato. “Abbiamo preso una decisione congiunta con Mediaset di non proseguire il rapporto di lavoro, il contratto firmato era per tutta la stagione”. Ha anche precisato che la motivazione di quanto accaduto non è da ricondurre a Myrta Merlino.

Stando ai rumor, tuttavia, la Merlino non avrebbe reagito propriamente bene e avrebbe tirato un caffè addosso a un autore. Alcune voci, inoltre, dicono che avrebbe anche lanciato un asciugamano contro una parrucchiera. Qual è la verità? Difficile a dirsi. Intanto, però, la redazione di Pomeriggio Cinque vorrebbe sentire i sindacati, sempre secondo l’indiscrezione.

Come è andato il debutto di Myrta Merlino a Pomeriggio Cinque

Un debutto certamente complesso, quello di Myrta Merlino a Pomeriggio Cinque, segnato dall’emozione, ma anche dalla tensione di fare e dare il suo meglio. Una grande professionista, che ovviamente ha basato il suo lavoro sulla precisione. Che, però, può essere scambiata per “pignoleria”.

In base a quanto condiviso da Alberto Dandolo per Dagospia, ci sarebbe agitazione e tensione per la Merlino e Bianca Berlinguer. “Le signore del giornalismo sono assai esigenti e pignole e alle stressate maestranze tocca lavorare sodo. (…) Alla sede capitolina del Biscione si lavora giorno e notte per assecondare ogni richiesta ed esigenza. La parola d’ordine è rigore”.

La reazione di Barbara D’Urso

D’altra parte, Barbara D’Urso ha scelto di andare via dall’Italia, proprio poco prima il debutto della Merlino. Un nuovo inizio per la conduttrice storica e ormai ex Regina di Mediaset incontrastata, che per anni ha condotto più programmi nella stessa stagione televisiva: Domenica Live, Live Non è la D’Urso, Pomeriggio Cinque. Ha anche condotto il Grande Fratello. E le edizioni con lei alla conduzione, dobbiamo dirlo, rimarranno nella storia, volente o nolente.

Una reazione morigerata, per mettere a tacere tutte le voci, ma soprattutto per mostrare ancora una volta che non ha intenzione di cedere alle narrazioni distorte del chiacchiericcio: si è rimessa persino a studiare. Chissà quali saranno i progetti della conduttrice: su Instagram, probabilmente documenterà la sua esperienza a Londra, dove ha intenzione di rimanere per un po’. E Pomeriggio Cinque? Le redini, ormai, appartengono alla Merlino, che deve trovare la sua identità a Mediaset e il modo di entrare in sintonia con il pubblico.