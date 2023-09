Barbara D’Urso, così volta pagina: “Il mio primo giorno di scuola”

Fonte: IPA Barbara D’Urso, 10 look che hanno fatto la storia (e molto discutere)

Barbara D’Urso è pronta a voltare totalmente pagina. Lo ha fatto con un sorriso, il New York Times in braccio e una didascalia: “Il mio primo giorno di scuola”. Così, su Instagram, ha annunciato di avere lasciato l’Italia per un po’. E i fan a gran voce l’hanno invocata: “Pomeriggio Cinque è la D’Urso. Senza di lei, completamente insipido”. Al netto delle preferenze personali, che vanno sempre rispettate, “Barbarella”, dopo un’estate al massimo, è volata a Londra. Per rimanervi.

Barbara D’Urso lascia l’Italia: la nuova vita a Londra e il primo giorno di scuola

Il 4 settembre abbiamo assistito al debutto di Myrta Merlino alla conduzione di Pomeriggio Cinque. Un debutto non facile, che è stato ampiamente chiacchierato sui social. D’altra parte, però, l’ex padrona di casa non ha voluto assistere a questo momento: ha scelto di viaggiare e di prendere l’aereo per Londra, superando la sua paura, come ha raccontato su Instagram.

Così ha inizio un nuovo capitolo della sua vita, pieno di sorprese e di avventure. “Ieri il mio primo giorno di scuola“, ha scritto Barbara D’Urso su Instagram. “Vivrò a Londra per un periodo di tempo… È l’inizio di una nuova avventura… #colcuore”. L’immancabile hashtag, la frase che l’ha resa un’icona su Mediaset – e del pomeriggio di Canale5 – ha riportato i suoi fan indietro nel tempo. E i commenti, infatti, sono tutti in suo favore. “Senza di te Pomeriggio Cinque può chiudere”, ha commentato un utente. E non è l’unico.

I progetti di Barbara D’Urso

Così la conduttrice è tornata a scuola, sebbene non si conoscano i motivi. Quali sono i suoi progetti? “Continua”, ha scritto, senza svelare nulla. Probabilmente sta studiando, forse la lingua, o magari qualcosa che potrà sfruttare a proprio favore, creando un proprio format. Siamo certe, in ogni caso, che i dettagli verranno svelati proprio da lei stessa, narrati su Instagram, dove ha trovato la sua dimensione. E soprattutto ha ritrovato il calore del suo pubblico. Anche se non in televisione.

Il debutto di Myrta Merlino segnato da Barbara D’Urso

Non è facile raccogliere un’eredità così “ingombrante”. Inevitabile, dunque, dire che il debutto di Myrta Merlino è stato segnato proprio dall’assenza di Barbara D’Urso. Dobbiamo dire, però, che nessuno – forse – si aspettava quelle parole in apertura sull’ex conduttrice. Il confronto è inevitabile. Dalla TV “col cuore” si passa al taglio giornalistico: temi di attualità, senza sfiorare le corde del gossip. E soprattutto allontanarsi dalla linea trash, come voluto fortemente da Pier Silvio Berlusconi.

“Voglio ringraziare la donna che per 15 anni ha condotto con grande successo questa trasmissione e quindi ciao Barbara, grazie”. Un saluto doveroso? Probabile. Ma non dovuto. C’è da dire che, se non lo avesse fatto, probabilmente avrebbe ricevuto ulteriori critiche. Non si può, però, giudicare la Merlino solo per una puntata, la prima. Deve ovviamente trovare il modo di crearsi il suo spazio, la sua identità. La stessa opportunità, dunque, che ha avuto la D’Urso in questi anni, con il suo “col cuore” o il “caffeuccio”. Il pubblico, però, sembra avere già scelto: la D’Urso manca. E tanto. Ma ai cambiamenti, si sa, non ci abituiamo mai subito.