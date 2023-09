Non è un mistero: Antonio Ricci ha già espresso la sua “simpatia” per Barbara D’Urso, tanto da volerla riportare in Mediaset proprio con Striscia la Notizia. E ci è riuscito, almeno in parte, manifestando ancora una volta il suo appoggio all’ex Regina del pomeriggio di Canale5. Così, la D’Urso è tornata sugli schermi tramite la rubrica Fatti e Rifatti. E Myrta Merlino? Ai margini, anzi: il TG satirico per eccellenza non si è risparmiato l’ironia di commentare proprio il cambio di guardia.

Barbara D’Urso su Mediaset in un servizio di Striscia la Notizia

Di tempo ne è passato: dopo la puntata finale di Pomeriggio Cinque della stagione televisiva 2022/2023, abbiamo dato un addio metaforico a Barbara D’Urso su Mediaset, con il contratto in scadenza a dicembre. Ma pare che i sostenitori siano pronti a riportarla proprio sulla Rete. In particolar modo la appoggia Antonio Ricci: nella puntata del 27 settembre di Striscia la Notizia, la D’Urso è riapparsa su Canale5.

Ed è proprio nella rubrica Fatti e Rifatti che abbiamo avuto modo di rivedere la D’Urso: non solo, perché in qualche modo l’appoggio è andato ben oltre, definendola – in modo nemmeno troppo velato – come la Regina di Canale5. Un appellativo con cui concordano in molti: perché chi si è lamentato del “trash” imperante, ora si è trovato a “rimpiangere” la televisione del popolo.

Durante tutto il servizio, oltre a essersi notate le differenze tra Barbara D’Urso e Myrta Merlino, Striscia la Notizia non ha lesinato in ironia, parlando degli errori, delle gaffe e dei momenti “no” vissuti dal “nuovo” Pomeriggio Cinque condotto dalla “giornalista errante“. Senza sconti, e giù di sarcasmo. Qualora Canale5 avesse una Corona, apparterrebbe di diritto alla D’Urso. Ma, di fatto, non è così.

Antonio Ricci vuole Barbara D’Urso a Striscia la Notizia

Il cambiamento è stato imposto e fortemente voluto da Pier Silvio Berlusconi. Un cambiamento definito necessario, che non va condannato: la televisione è così, si rinnova, si trovano e si provano altre strade. Ma l’addio di Barbara D’Urso a Canale5, volente o nolente, è costato caro, in termini di share e di apprezzamento.

Ed è anche naturale, perché i cambiamenti hanno bisogno banalmente di tempo per essere assimilati. La scelta di “riportare” la D’Urso su Canale5, però, è stata una mossa strategica, ma giusta. Proprio Antonio Ricci avrebbe voluto la D’Urso presente nel programma, in studio, durante la prima puntata.

“Ho avuto modo di sentire Barbara per chiederle di partecipare alla prima puntata, entrando col Gabibbo per dire sono qui, col cuore. Lei ha risposto che non può per questioni legali, però ha detto che vuoterà il sacco a gennaio. Aspettiamo”. Su Myrta Merlino, invece, Ricci ha svelato, nel corso della conferenza stampa della presentazione della nuova edizione di Striscia la Notizia, “So solo che è la fidanzata di Tardelli. Sostituisce Barbara d’Urso, che sembrava un pilastro di Mediaset”. Che dire? Tra Barbara D’Urso e Myrta Merlino, non mettere Striscia la Notizia di mezzo… Non ci resta che attendere gennaio per vedere se davvero la conduttrice vuoterà il sacco.