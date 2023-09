Antonio Ricci invita Barbara D’Urso a “Striscia”: “A gennaio vuoterà il sacco”

Tra qualche giorno partirà la nuova stagione di Striscia La Notizia, tra tante novità e la cifra stilistica che da anni caratterizza il tg satirico di Mediaset. Durante la conferenza stampa di presentazione della prossima edizione, l’autore Antonio Ricci ha avuto modo di parlare anche di Barbara D’Urso, facendo una rivelazione che non è passata inosservata.

Antonio Ricci, la proposta a Barbara D’Urso e la rivelazione inaspettata

In questi mesi si è molto parlato dell’addio di Barbara D’Urso a Mediaset, che ha dovuto lasciare dopo ben 15 anni di conduzione il timone del suo programma Pomeriggio Cinque a Myrta Merlino, tra l’altro già in odore di sostituzione.

A dicembre il contratto della conduttrice con Mediaset volgerà al termine, e nel frattempo Antonio Ricci le avrebbe fatto una proposta che è stata costretta a rifiutare. Lo ha svelato lo stesso autore televisivo durante la conferenza stampa di presentazione della nuova stagione di Striscia La Notizia.

“Ho avuto modo di sentire Barbara D’Urso per chiederle di partecipare alla prima puntata entrando col Gabibbo per dire ‘sono qui, col cuore’. Lei ha risposto che non può per questioni legali. Però ha detto che vuoterà il sacco da gennaio“, ha dichiarato il fondatore del celebre tg satirico.

Sembra quindi che, una volta scaduto il contratto con la rete, la conduttrice potrà finalmente rompere il silenzio senza alcuna remora su ciò che è accaduto con i vertici Mediaset. D’Urso fino a oggi non ha certo nascosto la sua delusione per aver abbandonato il suo pubblico, alludendo in più di un’occasione di aver subito una decisione dall’alto.

“L’unica cosa che mi dispiace, come sapete, è non aver potuto salutare il mio pubblico dopo 15 anni insieme. Ma so che avete compreso che non è dipeso da me“, aveva fatto sapere su Instagram.

Barbara D’Urso, la fuga a Londra

Da qualche settimana la conduttrice ha deciso di lasciare l’Italia e trasferirsi temporaneamente a Londra, dove ha deciso di iniziare un nuovo capitolo della sua vita dopo tanti anni dedicati alla tv. Fino a oggi non ha svelato il motivo della sua permanenza nella città, ma è chiaro a tutti che la conduttrice abbia una grande voglia di reinventarsi.

“Vivrò a Londra per un periodo di tempo… È l’inizio di una nuova avventura… #colcuore”, aveva fatto sapere ai suoi numerosi follower su Instagram, che ancora non riescono ad accettare il cambio di conduzione di Pomeriggio Cinque, affidato a Myrta Merlino.

Nel frattempo i dati del programma sono in continuo calo: se la prima puntata del talk pomeridiano aveva fatto ben sperare, col passare delle settimane il programma ha cominciato a subire la concorrenza de La Vita in Diretta di Alberto Matano, nonostante la “rivoluzione anti-trash” voluta da Pier Silvio Berlusconi.

Nonostante i numerosi ritocchi al format che aveva lasciato la precedente conduttrice, la rete starebbe già pensando a una sostituzione in corsa per contrastare la rete ammiraglia. Sarebbe già pronto il nome della giornalista che potrebbe prendere il posto di Myrta Merlino, ovvero Simona Branchetti, un volto già noto e molto amato al pubblico di Canale 5, che è stata al timone di Morning News e di Pomeriggio 5 News.