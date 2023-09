Myrta Merlino, Pomeriggio 5 a rischio: chi potrebbe sostituirla

Il Pomeriggio 5 targato Myrta Merlino fatica a decollare, e secondo alcune indiscrezioni potrebbero esserci conseguenze piuttosto importanti ai poco convincenti dati di share. La trasmissione, orfana della storica conduttrice Barbara D’urso, è tornata in una veste tutta nuova da poche settimane, ma il pubblico non sembra apprezzare il nuovo format: una situazione che avrebbe allarmato i vertici Mediaset, pronti ad una sostituzione in corsa al timone dello show.

Myrta Merlino a rischio: chi potrebbe sostituirla

Da quando Myrta Merlino è arrivata a Mediaset raccogliendo il pesante testimone di Barbara D’Urso ha dovuto far fronte a malumori e critiche degli aficionados di Pomeriggio 5. Se la prima puntata del suo show aveva fatto ben sperare, col passare dei giorni lo share è andato lentamente calando, soprattutto quando il diretto concorrente Alberto Matano è tornato con La vita in diretta. La battaglia in fatto di auditel tra Canale 5 e Rai Uno ha visto trionfare senza troppi problemi la rete pubblica ammiraglia, e a Cologno Monzese non riescono a nascondere la preoccupazione.

Si era già parlato di possibili cambianeti nella struttura di Pomeriggio 5, soprattutto nella seconda parte, ma alla luce dei nuovi dati il quotidiano Il Foglio avanza un’ipotesi clamorosa: la sostituzione della conduttrice. Secondo il giornale, infatti, c’è già il nome della giornalista che potrebbe prendere il posto della Merlino: Simona Branchetti. Un volto noto e molto amato al pubblico di Canale 5, che l’ha già ammirata al timone di Morning News e di Pomeriggio 5 News.

Per il momento, tuttavia, si tratterebbe solo di indiscrezoni. Secondo quanto riporta il giornalista Giuseppe Candela, infatti, da Cologno Monzese avrebbero bollato la notizia come ‘pura fantasia’. Nemmeno la diretta interessa si è espressa in merito, per cui non rimane che attendere ulteriori risvolti. Con tanto di dati auditel alla mano.

Il nuovo Pomeriggio 5 che non convince

Dalla prima puntata di messa in onda, lo scorso 4 settembre, Pomeriggio 5 ha subito dei piccoli cambiamenti per cercare di recuperare qualche punto di share rispetto al diretto rivale ‘La vita in diretta’. Dettagli che non sono passati inosservati ad Alberto Matano, che ha così ‘punzecchiato’ i competitor: “Il modello sembra essere quello della Vita in Diretta, anche la nuova scenografia mi sembra che richiami un po’ la nostra, quindi questo mi fa piacere, vuol dire che abbiamo indovinato un format. D’altronde, non è la prima volta che i competitor guardano al servizio pubblico, quindi: bene!”.

Il presentatore, al momento, può comunque stare tranquillo: la sua trasmissione continua a mietere consensi, e solo nella giornata di ieri 19 settembre ha fatto segnare 20,3% di share contro il 16,3% di Merlino. Un trend che non accenna a diminuire, e che conferma l’affetto degli spettatori nei confronti di Matano. Uno scontro a due in cui, la grande assente, è ovviamente l’ex conduttrice di Pomeriggio 5, Barbara D’Urso: pur lontana dall’Italia e ben immersa nella sua nuova vita londinese, è molto probabile che Barbarella stia seguendo la situazione a distanza. D’altro canto non ha mai nascosto l’amarezza per l’allontanamento dal suo programma, e immaginarla totalmente indifferente a quanto sta accadendo ci risulta particolarmente difficile.