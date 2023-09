Barbara D’Urso acqua e sapone: la nuova vita a Londra

Fonte: IPA Barbara D’Urso, 10 look che hanno fatto la storia (e molto discutere)

Abbandonare ‘Pomeriggio 5’, show che conduceva con successo da 15 anni, non è stato semplice per Barbara D’Urso. Eppure, dopo la delusione iniziale, la conduttrice partenopea sta riprendendo in mano la sua vita, focalizzandosi su nuove sfide ed obiettivi. Lasciata l’Italia per Londra, Barbara sembra aver ritrovato il sorriso: gli scatti che la ritraggono a cena con gli amici senza filtri né make-up parlano da sole.

Barbara D’Urso acqua e sapone a Londra

Mentre Myrta Merlino deve fare i conti con un netto calo di ascolti del suo ‘Pomeriggio 5’, l’ex padrona di casa dello show si gode la sua nuova vita. Barbara D’Urso, che si è da poco trasferita nel Regno Unito, mostra ai follower le sue serate londinesi: la conduttrice partenopea nelle ultime ore ha postato una serie di scatti che la ritraggono bellissima al naturale in compagnia di alcuni amici a cena.

Camicia bianca, giacca oversize e gambe in mostra, Barbara sorride e ammicca all’obiettivo in splendida forma tra un drink e una portata gourmet. I fan apprezzano e, come immaginabile, approfittano per dichiarare pieno sostegno alla loro beniamina. “Hai salutato con un ‘ci vediamo a settembre ‘. Non te l’hanno permesso e stai reinventando la tua vita. Puoi piacere o no, ma la tua professionalità e la tua forza sono indiscutibili. Buona permanenza in una delle città più belle del mondo” scrive una fan. “Ho sempre avuto un rapporto controverso con te. A volte mi piacevi altre no perché ti trovavo troppo teatrale. Ma quello che ti hanno fatto non mi è piaciuto, quiundi adesso ho solo stima per te, per quello che stai facendo e per il coraggio di rimetterti in gioco. Brava Barbara, sono sicura che ne uscirai vincente’’ le fa sapere un’altra utente.

Altri, invece, lamentano la sua mancanza dai palinsesti tv: “Ci hanno lasciati orfani. Senza di te Pomeriggio 5 è nulla” recita un commento.”Non guardo più Pomeriggio 5. Con te era diverso, frizzante e piacevole”si legge in un altro messaggio. E infine “Siamo praticamente cresciuti con te. Mi manca il momento caffeuccio mentre stiro”. Una vera e propria pioggia di stima ed affetto unanimi, che probabilmente neanche Barbara D’Urso, abituata spesso a fare i conti con critiche ed haters, si sarebbe aspettata.

Pomeriggio 5, da Barbara a Myrta

Barbara D’Urso era stata al timone di ‘Pomeriggio 5’ per ben 15 anni, dal lontano 2008. Lo show è sempre stato motivo di grande orgoglio per la conduttrice, che nel suo studio ha ospitato leader politici e personaggi dello spettacolo, alternando cronaca e momenti più leggeri. Convinta di ritrovare il suo pubblico in autunno, prima della pausa estiva aveva salutato i telespettatori con il classico ‘ci rivediamo a settembre ‘, ma così non è stato. Deciso a rivoluzionare il volto di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi ha infatti affidato la conduzione di Pomeriggio 5 a Myrta Merlino, lasciando Barbara ‘umanamente delusa’.

Tuttavia, nonostante l’ottimo debutto con tanto di parole di stima per la D’Urso nella prima puntata, la nuova versione dello show non sta raccogliendo i consensi sperati: gli ascolti sono scesi, e si pensa già ad un cambiamento in corso. I fan, ovviamente, sperano in un ritorno di ‘Barbarella’. E chissà che non saranno accontentati.