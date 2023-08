“Pomeriggio Cinque”, Myrta Merlino si presenta al pubblico di Barbara D’Urso

Fonte: IPA Myrta Merlino si presenta al pubblico di Barbara D'Urso

Il pubblico ha ormai metabolizzato la notizia dell’addio di Barbara D’Urso a Mediaset. Resta da capire, però, quale sarà la reazione quando Myrta Merlino prenderà ufficialmente il suo posto. Manca poco al grande momento, che rappresenta innegabilmente una sfida cruciale per il nuovo corso dell’azienda.

Pier Silvio Berlusconi sta chiaramente correndo un grande rischio, tentando di modificare palinsesto e percezione delle tre reti cardine. Più informazione e meno gossip, ecco quello che sembra essere l’indicatore principale. Qualcosa da tener presente anche in quei programmi poco avvezzi alla seriosità, come il Grande Fratello, chiamato ad allontanarsi dalle recenti derive.

Myrta Merlino si presenta

Mediaset ha diffuso il promo ufficiale del nuovo Pomeriggio Cinque, condotto da Myrta Merlino a partire da settembre. Un nuovo piccolo passo d’avvicinamento al grande switch, che vedrà ufficialmente la sostituzione di Barbara D’Urso in quello che è stato il suo spazio pomeridiano per anni.

Nella pubblicità si vede la famosa giornalista brandire un telecomando. Un click a destra e uno a sinistra, passando in rassegna le principali notizie del giorno. Si va dai Reali, a patto che ci sia qualcosa di molto rilevante da dire, come la descrizione della storica incoronazione di Re Carlo, agli incendi che stanno tormentando l’Italia, fino all’emergenza climatica e ai grandi eventi, come magari il Festival di Venezia.

La Merlino offrirà al pubblico approfondimenti e spiegazioni degli argomenti cardine del giorno, il che non vuol dire parlare unicamente di politica, anzi. Cambierà il tono, anche se lo spot sembra impostato sulle stesse colorazioni e luci del vecchio Pomeriggio Cinque. Staremo a vedere come reagiranno gli spettatori e che tipo di ascolti saranno registrati.

Di certo all’esperta giornalista e conduttrice non manca il coraggio per abbracciare questa sfida a testa alta: “Mi chiamo Myrta, e vi aspetto qui tutti i pomeriggi”.

La risposta di Barbara D’Urso

Ufficiale quindi la decisione di non cambiare il nome del programma. Sarà ancora Pomeriggio Cinque, anche senza la conduttrice che lo ha guidato per più di 10 anni. Il format sarà invece ben diverso, con ospiti d’altro tipo: “Continuerò a raccontare agli italiani il grande romanzo della realtà, ma lo farò in chiave più larga. Gossip? Preferisco la parola scoop, condividendo con il pubblico le notizie esclusive”.

Intanto la collega lamenta Barbara D’Urso il trattamento subito. Se Pier Silvio Berlusconi ha parlato dell’impossibilità di trovare un accordo, data la necessità di garanzie da parte della presentatrice, che oggi Mediaset non fornisce più, lei ha un’altra versione dei fatti.

“Non ho concordato nulla – le sue parole a Repubblica – Il sentimento dominante è il dolore, unito a sgomento e rabbia. Ciò che mi fa più rabbia è non essere riuscita a salutare il mio pubblico”.

Per lei potrebbero aprirsi le porte di Discovery. Ha fatto il suo nome Laura Carafoli, responsabile dei contenuti e delle produzioni locali della piattaforma Discovery Warner. Parole d’apprezzamento, che lasciano intendere un possibile confronto per il 2024. Ad oggi, infatti, il palinsesto è completo. Intanto i fan vogliono ascoltare la propria beniamina raccontare tutto nei dettagli. Ciò potrebbe accadere a Belve. Francesca Fagnani l’ha infatti invitata e attende una risposta. Nel frattempo ha confermato Stefano De Martino come suo primo ospite, e anche in questo caso l’attenzione del pubblico sarà totale.