Barbara D’Urso chiude definitivamente con Mediaset: l’ultimo affronto

È l’estate dell’addio tra Barbara D’Urso e Mediaset. L’Azienda si sta infatti preparando per una nuova era, nella quale non è compresa la conduttrice partenopea. La sua esclusione da Pomeriggio Cinque continua a fare scalpore ed è per questo che non si può fare a meno di notare come siano scomparsi alcuni contenuti legati a lei e prima presenti sull’account ufficiale del programma.

Mediaset cancella Barbara D’Urso

Una mossa che comunque non deve sorprendere, visti gli intenti aziendali mai nascosti in questo lungo periodo di rinnovamento, ma che certamente lasciano sgomenti i tantissimi seguaci di Carmelita, abituati a vederla in video ormai da moltissimi anni. Un chiaro segno di rottura, questo, tra Mediaset e la narrazione a stampo Barbara D’Urso che il Biscione si lascia alle spalle per aprirsi al nuovo, mandato addirittura in onda in anticipo per recuperare terreno sulla corazzata La Vita in Diretta condotta da Alberto Matano.

Il nome della nuova conduttrice è già noto da tempo, ma non sono mancate le prime tensioni interne che confermano quanto sia difficile cambiare dopo così molto tempo. Lei è Myrta Merlino, in arrivo da La7, e sta lavorando al programma con grandissimo impegno e dedizione. La squadra di autori al suo fianco sta provando a dare una nuova forma a Pomeriggio Cinque, che viene riproposto con il suo nome storico ma in uno studio nuovo, da Roma e non più da Milano, con tanti maxi schermi proprio com’era abituata in L’Aria Che Tira.

La replica di Barbara D’Urso

Sono stati mesi diversi, per l’ex conduttrice di Canale5, che dopo l’intervista fiume a Repubblica ha scelto il silenzio. Si è infatti rifugiata nella sua villa di Capalbio insieme agli amici e alla famiglia, compresa la sua amatissima nipotina, senza mai replicare veramente a quello che stava accadendo dall’altra parte. Alla rivoluzione degli account legati a Pomeriggio Cinque risponde con una foto dalla Sicilia in cui sembra davvero una ragazzina, spensierata in shorts e canotta in una delle ultime serate – caldissime – di agosto.

Di certo, non ha proprio intenzione di arrendersi. Altri progetti l’attendono, probabilmente lontani dalla televisione, ma il contratto con Mediaset è ancora in essere fino a dicembre. Fino a che le riserve non saranno sciolte definitivamente, potrebbe essere difficile vederla altrove. Si è parlato di un possibile ritorno in Rai, mai confermato veramente, mentre è possibile che continui con la sua avventura in teatro dopo il successo di Taxi a due piazze.

Non si aspettava però di non tornare in video a settembre, tanto che lei stessa aveva dato appuntamento al pubblico alla fine della stagione 2022-2023. Una decisione che sta ancora metabolizzando e che ha dichiarato apertamente di non condividere, pur accettandola, e che l’ha portata lontana dal suo programma storico. Dopotutto, l’intento di Mediaset è quello di aprire una nuova era: dall’account social sono spariti alcuni dei contenuti legati a lei – tra cui il video di buona estate – e non compare più la raccolta delle stories in evidenza chiamata “Barbara”. La nuova edizione del programma, condotta da Myrta Merlino, parte dal 4 settembre.