“Tensioni per Myrta Merlino a “Pomeriggio Cinque”: il debutto a Mediaset inizia male

Il debutto di Myrta Merlino a Pomeriggio Cinque starebbe generando le prime tensioni. La giornalista, ex conduttrice di L’aria che tira su La7, ha accolto con grande entusiasmo la proposta di Pier Silvio Berlusconi e – in queste settimane che precedono la prima puntata – si sta impegnando moltissimo per dare un nuova forma al programma storicamente condotto da Barbara D’Urso.

Myrta Merlino a Pomeriggio Cinque, prime tensioni

Che a Mediaset ci fosse aria di rivoluzione era chiaro da molto tempo. Fin da quando, almeno, Pier Silvio Berlusconi aveva deciso di ridurre drasticamente alcune trasmissioni e di intervenire personalmente sui contenuti dei reality. Ed è così che Pomeriggio Cinque è passato nelle mani di Myrta Merlino, decisa a rivoluzionare il programma con idee sue, che sta sviluppando a strettissimo contatto con la sua squadra di autori. Il lavoro è già iniziato perché alla prima non manca molto, ma pare che si stiano già verificando le prime tensioni legate al suo arrivo a Mediaset.

A rivelarlo è stato Alberto Dandolo per Oggi, che ha spiegato: “Ai piani alti di Cologno Monzese si respira apprensione per questa scelta editoriale di Pier Silvio Berlusconi. Si prevede un inizio in salita per la tenace Merlino”. Nessun particolare sulle tensioni avvertite, magari solo legate al cambiamento così repentino che di certo non era atteso dai più, nonostante le avvisaglie fossero molto chiare per il pubblico. Merlino eredita così uno dei programmi di punta della Rete, un compito certamente difficile per lei che sta mettendo tutta se stessa per provare a conquistare un pubblico fidelizzato sulle proposte a stampo D’Urso.

Qual era il destino di Myrta Merlino

La proposta di condurre Pomeriggio Cinque è arrivata inaspettata persino per lei, che pensava di essere destinata a qualcosa di diverso sebbene sempre in Mediaset. Sembra infatti che la giornalista fosse stata scelta per un programma da mandare in onda al mercoledì, molto lontano da quello che le è stato affidato sull’ammiraglia. Merlino ha raccontato: “Ho avuto un momento di smarrimento, ma è una sfida interessante e bella che mi mette a confronto con un pubblico molto vasto”.

Una concezione molto diversa da quella di Barbara D’Urso, che peraltro non ha preso per niente bene il fatto di essere stata estromessa dalla conduzione, che la nuova conduttrice ha definito come cronaca popolare. Lo scontro diretto è con La Vita in Diretta di Alberto Matano, che potrebbe inoltre essere l’ultima sotto la sua guida, mentre il pubblico si troverà di fronte a qualcosa di completamente nuovo seppure il titolo consolidato suggerisca continuità.

Il promo parla chiaro: il titolo rimane lo stesso e anche lo studio, che verrà rivisto attraverso dei grandi schermi simili a quelli cui era abituata a La7. Gli ultimi mesi a L’aria che tira, oltretutto, sono stati tutt’altro che semplici. La giornalista era stata letteralmente travolta dalle polemiche per alcuni suoi presunti comportamenti ritenuti scorretti, accuse che ha prontamente rispedito al mittente fino all’ultimo giorno in cui è andata in onda. L’appuntamento con il nuovo Pomeriggio Cinque è invece fissato per l’inizio di settembre.