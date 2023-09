Barbara D’Urso a Londra, i segreti per tenersi in forma a 66 anni

Fonte: IPA Barbara D’Urso, 10 look che hanno fatto la storia (e molto discutere)

La vita di Barbara D’Urso è completamente cambiata. Esauriti gli impegni televisivi, dopo l’addio a Pomeriggio Cinque che è passato nelle mani di Myrta Merlino, la conduttrice partenopea ha deciso di volare a Londra per studiare l’inglese in maniera approfondita e per concedersi una nuova possibilità. Tutto sembra procedere per il meglio e, tra una lezione e l’altra, trova anche il tempo per prendersi cura di sé attraverso un allenamento specifico che conduce con grande costanza.

Barbara D’Urso, fisico perfetto a 66 anni: come si allena

Il trasferimento lontano dall’Italia non ha rappresentato un problema, anzi, Barbara D’Urso ha preso in mano la sua vita senza abbandonare le buone abitudini. Tra queste c’è anche quella dell’allenamento, come ha mostrato su Instagram, e che conduce ogni giorno prima di recarsi a scuola. La vediamo fare un po’ di pesi e cimentarsi nella corsa, uno dei suoi training preferiti. Quando si trovava in Italia, era solita seguire delle lezioni di danza classica, disciplina che ama molto e che non ha mai abbandonato nonostante i tanti impegni televisivi.

Agli allenamenti unisce un’alimentazione sana che comprende tutti i nutrienti della nostra dieta, con qualche sgarro che si concede quando è in compagnia degli amici. Dopotutto, durante la sua estate a Capalbio ha dimostrato di non voler rinunciare a nulla, sebbene a 66 anni sia molto attenta a mantenersi in forma, con training e sveglia presto che le permettono di iniziare bene la giornata.

Non ha mai mollato, neanche ora che si è trasferita lontana da casa e che sta intraprendendo un nuovo percorso. L’allenamento quotidiano non le impedisce però di mancare ai suoi impegni. Barbara D’Urso sta infatti prendendo la sua scuola molto seriamente e, di giorno in giorno, mostra i progressi delle prime lezioni che ha frequentato.

La nuova vita lontana da Mediaset

La sua presenza sembra avvertirsi ancora, nonostante la conduzione di Myrta Merlino abbia invertito la rotta sui contenuti di Pomeriggio Cinque. Dopotutto non poteva essere altrimenti: Barbara D’Urso ha posato la prima pietra e da questa evidenza non si può prescindere. Ha detto addio al suo pubblico davvero a malincuore perché non se l’aspettava, ma ora sembra essersi completamente ripresa dalla delusione e ha voltato pagina, affrontando persino la sua paura più grande: prendere l’aereo.

La lunga estate che ha trascorso circondata dagli affetti le è servita per mandare giù il boccone amaro della mancata riconferma al timone del programma. E sì, c’era anche la sua nipotina (di cui non conosciamo il nome). Della sua nascita aveva parlato molto tempo dopo, per rispettare il volere di suo figlio Emanuele che preferisce mantenere estrema riservatezza.

Sui suoi progetti futuri, invece, vige il più stretto riserbo. Il trasferimento a Londra serve per imparare meglio l’inglese e, probabilmente, per lanciarsi in qualcosa di completamente nuovo che ancora attende di essere rivelato. Il contratto con Mediaset è ancora in essere fino a dicembre, ma al momento è quanto meno improbabile che la conduttrice possa tornare in video. Di certo, non in un tempo che si possa definire breve.