Barbara D’Urso nonna, le rare foto con la nipotina su Instagram

Fonte: IPA Barbara D’Urso, 10 look che hanno fatto la storia (e molto discutere)

Un’estate diversa, per Barbara D’Urso, che per la prima volta dopo moltissimi anni non sarà in video da settembre. La conduttrice partenopea sta infatti trascorrendo le vacanze insieme alla famiglia e agli amici, da Capalbio fino alla Sardegna dov’è approdata alla fine di agosto. E, in questi giorni così lunghi e luminosi, non manca di circondarsi d’amore. Quello della sua nipotina, in modo particolare, della quale ha postato una serie di foto (discrete) che ritraggono i loro momenti insieme.

Barbara D’Urso con la nipotina su Instagram

La sua nascita è stata tenuta segreta proprio per volere di suo figlio Emanuele, che – come suo fratello – è molto attento a mantenere la sua privacy. La gioia di Barbara D’Urso è stata tale da non riuscire a mantenere nascosta la bella novità che riguardava la sua famiglia. A tradirla sono stati i saluti alla fine di una delle puntate del suo Pomeriggio Cinque, appena prima delle vacanze di Natale. “Il mio cuore è vostro, prima dei miei figli e anche di un’altra persona”, aveva detto, scatenando immediatamente la curiosità del pubblico che aveva subito individuato chi potesse essere questa “altra persona”.

Da parte sua, non ci sono state conferme ma nemmeno smentite, fino all’intervista a Verissimo davanti a Silvia Toffanin dove aveva rivelato al pubblico di essere finalmente diventata nonna: “Per mesi sono riuscita ad evitare che si sapesse questa cosa. Sono nonna da mesi, ma ho voluto tenerlo nascosto e ci sono riuscita. Sono completamente pazza di lei. Sono molto felice. Ha gli occhi blu, è bella e simpaticissima”.

E, in questa prima estate da nonna, ha condiviso alcune foto insieme in cui chiaramente non la vediamo in volto. Solo le sue manine strette a quelle della nonna, i giochi al mare, i dolcetti a forma di cuore e la felicità di stare insieme. Il suo papà è Emanuele, come rivelato da Barbara D’Urso nel post di auguri rivolto al figlio, e anche questa è una notizia. Inizialmente si era pensato a Gianmauro, il maggiore dei due, ma le supposizioni si sono rivelate errate.

Il rapporto con i figli Emanuele e Gianmauro

Il legame di Barbara D’Urso con i suoi figli è fortissimo, nonostante stiano molto attenti a mantenere la privacy. Per volontà di tutti, certo, ma anche della conduttrice che negli anni li ha lasciati al riparo da voci e pettegolezzi. A Verissimo, aveva raccontato: “Voglio fare una premessa che riguarda i miei figli. In quelle rare volte che rilascio interviste, sottolineo che i miei figli non vogliono che si parli di loro. Noi tre siamo molto riservati e l’atteggiamento dei miei figli non è né spocchia né presa di posizione rispetto a quello che faccio. Loro rispettano il mio lavoro, ma hanno lavorato e studiato molto, facendo sacrifici per arrivare ai lavori molto importanti che fanno, e non vogliono che si sappia che sono miei figli. Questo perché, se uno dei miei figli va a parlare in un congresso a New York, non è giusto che qualcuno pensi anche solo lontanamente che l’ho aiutato io. I miei figli hanno un profilo molto basso”.

Nei tanti anni trascorsi in televisione, Barbara D’Urso ha sempre rispettato il loro volere e anche il suo, che è stato quello di mantenere un profilo basso. Prima che comparisse il post di auguri per il compleanno di Emanuele, non si sapeva nemmeno chi fosse il padre della piccola di cui non conosciamo il nome.