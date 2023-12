Fonte: Getty Images Barbara D'Urso

Barbara D’Urso ha lasciato il suo nutrito pubblico televisivo alla fine della stagione 2022/2023 di Pomeriggio 5. La conduttrice, infatti, anche se ha dato appuntamento a settembre a tutti i suoi telespettatori, non è più tornata al timone del fortunato contenitore pomeridiano, targato Mediaset. La presentatrice, anche se ancora in possesso di un contratto con la rete televisiva fino a dicembre, non è più comparsa in nessuna trasmissione del gruppo, a causa di una nuova impostazione editoriale, voluta dall’amministratore delegato del gruppo televisivo, Pier Silvio Berlusconi.

Una rottura che è stata al centro delle cronache giornalistiche per mesi e che, ancora oggi, suscita l’interesse dei tanti ammiratori di Barbara D’Urso. Tutti si chiedono se vedremo presto la presentatrice, nuovamente sugli schermi televisivi e in quale veste. Di recente, sollecitata dalle domande dei suoi sostenitori, Barbara D’Urso ha deciso di rispondere a questa domanda, lanciando una frecciata a Mediaset.

Barbara D’Urso, la risposta ai fan sui suoi prossimi impegni televisivi

Barbara D’Urso non ha ripreso il timone di Pomeriggio 5 nel mese di settembre 2023. Al suo posto è stata scelta la giornalista Myrta Merlino, ex volto di La7. Al suo debutto alla conduzione della trasmissione televisiva di Canale5, la conduttrice ha mandato i suoi saluti a Barbara D’Urso, che, fino ad allora, era stata l’unica presentatrice del contenitore pomeridiano dell’ammiraglia Mediaset.

Il giorno precedente, Barbara D’Urso, invece, è volata a Londra, dove la conduttrice televisiva ha vissuto per diversi mesi per approfondire il suo inglese. Nel mese di novembre, però, la presentatrice tv è tornata in Italia e ha cominciato una tournée teatrale. Proprio durante l’incontro con alcuni ammiratori alla fine di un suo spettacolo, Barbara D’Urso ha svelato se la rivedremo presto nel piccolo schermo.

I fan della conduttrice televisiva, infatti, le hanno dimostrato tutto il loro affetto e la delusione che provano a non poterla vedere più al timone del programma pomeridiano di Mediaset, come si vede in alcuni video girati dagli stessi ammiratori: “Pomeriggio 5 senza te non ha senso. Credimi, sei unica, ci manchi tanti, devi tornare in tv” e ancora “Non lo vediamo più”. In seguito, i fan della conduttrice le hanno chiesto: “Quando ti rivediamo in tv?”. Barbara D’Urso ha replicato perentoria: “Presto ma da un’altra parte”.

Barbara D’Urso, le indiscrezioni sul suo ritorno in televisione

Barbara D’Urso, anche se lontana dagli schermi televisivi, è nel cuore dei suoi tanti ammiratori, che seguono la conduttrice televisiva, anche nelle tappe del suo nuovo impegno teatrale. La presentatrice tv, infatti, ha sempre uno stuolo di fan pronta ad accoglierla fuori dai teatri dove si esibisce. Alla fine di uno dei suoi ultimi spettacoli, la conduttrice televisiva ha svelato che sarà presto nuovamente in onda.

Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, Barbara D’Urso dovrebbe tornare a condurre un programma televisivo sul canale TV8, di proprietà di Sky. Qui, la conduttrice dovrebbe essere al timone di un programma tv simile a Pomeriggio 5, condito di notizie, interviste, attualità e gossip. Inoltre, non è ancora escluso che la presentatrice non possa essere uno dei prossimi ospiti di Domenica In o del Festival di Sanremo.