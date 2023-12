Per Barbara D'Urso il ritorno in televisione potrebbe essere molto più vicino di quanto si pensi, secondo una nuova indiscrezione

Fonte: IPA Barbara D'Urso, nuovo programma su TV8

Barbara D’Urso potrebbe tornare in TV molto prima di quanto pensassimo. Ancora una volta circola un’indiscrezione che vedrebbe per la conduttrice un futuro già scritto, con un programma nuovo di zecca pronto ad attenderla ben lontano da Mediaset. Il suo addio all’azienda è stato tutt’altro che dolce ma ormai si avvicina sempre più la scadenza del contratto e dal 2024 sarà ufficialmente libera di tornare a lavorare sul piccolo schermo.

Barbara D’Urso, l’indiscrezione sul nuovo programma su TV8

Il futuro di Barbara D’Urso potrebbe essere sul canale TV8, come riporta un’indiscrezione lanciata dal settimanale Novella 2000 nella rubrica Up & Down. Stando a quanto si legge, per la conduttrice sarebbe già stato pianificato il gran ritorno in televisione sul canale di proprietà di Sky, confezionando per lei un nuovo programma simile a Pomeriggio Cinque.

Un modo per rilanciare la sua carriera sul piccolo schermo dopo la pausa forzata iniziata con l’amaro addio a Mediaset, che ha visto avvicendarsi settimane di tensione e delusione per la conduttrice. Ma la D’Urso, in fondo, non si è mai data per vinta e ha dimostrato di avere grinta da vendere, proseguendo con il tour teatrale di Taxi a Due Piazze, che proprio questo weekend riparte da Palermo, e dedicandosi a sé stessa tra viaggi in giro per l’Europa e momenti trascorsi insieme alle persone più care. Tutte cose che fanno bene alla mente e al cuore.

“Quella in progetto è una trasmissione più generalista per l’8 – recita l’indiscrezione pubblicata sulla rivista diretta dal giornalista Roberto Alessi -. In realtà Sky in passato ci aveva già provato con una trasmissione tra cronaca, dibattiti e attualità con Ogni Mattina condotto da Adriana Volpe e Alessio Viola”.

Barbara D’Urso ospite Amadeus al Festival di Sanremo 2024

Oltre al nuovo (presunto) programma televisivo confezionato apposta per lei su TV8, Novella 2000 torna anche su un altro argomento caldo delle scorse settimane. È vero che Amadeus, ancora direttore artistico della kermesse canora, ha già scelto e annunciato ufficialmente i co-conduttori della prossima edizione – Marco Mengoni, Teresa Mannino, Giorgia, Lorella Cuccarini e Fiorello – ma non è da escludere che possa volere anche l’amata Carmelita al suo fianco, magari in qualità di ospite speciale.

Nulla di ufficiale, ovviamente, al contrario delle proposte di Francesca Fagnani e Mara Venier che le hanno aperto le porte dei loro rispettivi programmi, Belve e Domenica In, per la prima intervista televisiva dopo l’addio a Mediaset. L’unica certezza al momento è che il pubblico reclama a gran voce la D’Urso e basta leggere i commenti sui social per rendersene conto. Dopo tanti anni al timone di Pomeriggio Cinque inevitabilmente i telespettatori si sono lasciati andare a paragoni non sempre felici con la nuova conduttrice, Myrta Merlino, rimpiangendo i tempi in cui era lei a condurre il seguitissimo contenitore pomeridiano di Canale 5.

Intanto Barbara D’Urso si gode l’ultimo mese dell’anno tra la nipotina e le feste con gli amici più cari di sempre, come mostrano video e foto condivisi su Instagram, festeggiando il periodo di Natale come ha sempre fatto. “Col cuore”, naturalmente.