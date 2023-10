Fonte: IPA Barbara D’Urso, 10 look che hanno fatto la storia (e molto discutere)

L’Italia è ancora lontana, ma lei non lo è dal cuore dei suoi tanti fan che la seguono sempre con grandissimo affetto: Barbara D’Urso non è tornata sul piccolo schermo in questa nuova stagione televisiva e per il momento il suo futuro professionale non è ancora noto. Ma la conduttrice è una donna vulcanica e non si è mai fermata: dopo un periodo a Londra, documentato tramite foto e storie pubblicate su Instagram, ora sta trascorrendo del tempo in un’altra capitale europea: ovvero Parigi.

Qui incanta con look acqua e sapone e uno stile da copiare e che sta bene a tutti: con il completo bon ton ridisegna il concetto di eleganza, classe e comodità.

Barbara D’Urso, lo stile parigino conquista con classe ed eleganza

Barbara D’Urso è una grandissima professionista e una donna stupenda, con i suoi look spesso ha colto nel segno, ma non sono mancate le occasioni in cui ha fatto discutere, magari per aver optato per scollature più profonde o gambe in bella mostra. Per noi, naturalmente, è sempre un sì: siamo liberi di essere – e di mostrarci come più ci sentiamo a nostro agio – e lei lo fa.

Lo ha mostrato qualche giorno fa, struccata e con le lunghe e toniche gambe in bella mostra, mentre si è fatta immortalare seduta a una finestra e intenta a sfogliare un libro. Il ritratto della semplicità e della sensualità.

Lo ha ribadito sfoggiando un look bon ton elegante, ma al tempo stesso comodo, di carattere e da copiare. Perfetto per una serata parigina (o in qualunque altro luogo), il completo pantalone e camicia, abbinato a cappello e tacchi a spillo, è la quintessenza della classe senza però rinunciare a un tocco di sensualità.

Nero, con i dettagli delle cuciture bianchi, Barbara D’Urso lo ha abbinato a sandali gioiello con tanto di tacco a spillo e una borsetta nera. In testa un accessorio di tendenza: un cappello molto lineare, dalla falda non troppo ampia, che ricorda molto il borsalino. In color prugna per spezzare la dualità cromatica dell’outfit. E infine, dettagli che colpiscono nel segno, le piume sul bordo dei pantaloni, che regalano a tutto il look carattere.

E poi pochissimo trucco, del resto la sua bellezza è nota e la conduttrice non ha bisogno di nulla per risaltare. In questo suo periodo lontana dalla televisione non perde l’occasione per mostrarsi più al naturale, pubblicando scatti anche senza make-up.

Barbara D’Urso è amatissima: i commenti dei fan

Amatissima e, se non bastassero a dirlo i suoi lunghi anni di carriera costellati di numerosi successi, potrebbe bastare scorrere i commenti sotto i suoi post Instagram per capire quanto Barbara D’Urso sia apprezzata dai suoi fan.

E anche gli ultimi scatti parigini ribadiscono questo grande affetto. Da chi le chiede quando tornerà in televisione (ma su questo aspetto, a quanto pare, c’è ancora da attendere) a chi sottolinea quanto sia bella ed elegante. Una vera e propria ondata di stima che si rinnova quasi in ogni commento pubblicato a corredo delle foto che condivide su Instagram.