Barbara D’Urso su Rai1 per sfidare Silvia Toffanin: il retroscena

Fonte: Getty Images Barbara D'Urso

Barbara D’Urso pronta a tornare in televisione, questa volta da protagonista su Rai1. Dopo l’intervista con Mara Venier a Domenica In pare che per la conduttrice napoletana ci sia la possibilità di condurre un programma sulla tv di Stato a partire dal prossimo settembre. E non uno qualsiasi bensì un format da contrapporre a Verissimo di Silvia Toffanin.

Barbara D’Urso conduttrice su Rai1: l’indiscrezione

Stando a quanto riporta TvBlog, i probabili progetti per Barbara D’Urso sarebbero diversi. Si starebbe valutando l’ipotesi di un ritorno di Carramba che sorpresa, lo storico show di Raffaella Carrà, come anticipato dal blog di Davide Maggio qualche tempo fa. Si tratta di un’idea portata alla Rai dalla Fremantle, società di produzione che si occupa già di The Voice Senior e Kids, e che avrebbe deciso di puntare su Carmelita dopo l’addio a Mediaset.

Un progetto, però, piuttosto ambizioso quello di “sostituire un’icona televisiva, un mito della nostra tv quale è stata Raffaella Carrà è già di per se un impegno difficile, se non impossibile. Da aggiungere poi al fatto che Carramba che sorpresa è spalmato oggi nella nostra tv in tanti programmi, molti fatti anche bene, altri meno. Quindi diventa difficile, se non impossibile, rinverdire i fasti di un format che faceva oltre 10 milioni di telespettatori negli anni Novanta”.

Per questo il portale fa sapere: “Pare più congeniale alle potenzialità di Barbara D’Urso, per un suo eventuale ritorno in Rai, il suo impiego in una versione patinata di sole interviste per il sabato pomeriggio de La Vita in diretta, da posizionare in concorrenza a Verissimo. Italia sì chiuderà i battenti con questa stagione, Marco Liorni è ormai super impegnato nel preserale di Rai1, a cui si aggiungono nei prossimi sabati sera alcuni Speciali sull’Eredità dedicati al Festival di Sanremo e ai settant’anni della Rai”.

Barbara D’Urso e il dolore per l’addio a Mediaset

Nell’intervista a Domenica In, che ha segnato il suo ritorno in video dopo otto mesi di assenza, Barbara D’Urso non ha nascosto tutto il suo dolore per la rottura improvvisa con Mediaset. “Io sto bene, sono serena… ma non ho ancora elaborato, ho ancora qui il dolore per quello che mi è accaduto e per come, in maniera terribile, sono stata strappata dalla mia vita, da Mediaset”.

Un’azienda in cui Barbarella ha lavorato per ben 23 anni “di cui 16 in diretta tutti i giorni. Mi ha dato tanto quella azienda ma anche io ho dato tantissimo, ho dato la vita. E quindi il modo terribile con cui sono stata strappata, senza che nessuno mi spiegasse mai il perché”.

La conduttrice ha rivelato di aver saputo che non sarebbe tornata in onda “il 26 giugno alle 16.20 e, ancora adesso, nessuno mi ha spiegato il perché. Il dolore è ancora qua, piano piano passerà“.

Barbara D’Urso però non ha rimpianti: “Nel mio lavoro non credo di aver fatto errori, forse avrei dovuto reagire quando mi veniva chiesto di fare delle cose che a me non piacevano”.

E sul trash delle sue trasmissioni ha ammesso: “Agli occhi delle persone erano cose che facevo io, invece era quello che mi chiedevano di fare. Questo mi spiace molto, ma non capiterà più”.