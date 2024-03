Fonte: IPA Barbara D'Urso

Barbara D’Urso è attesa nel salotto di Mara Venier a Domenica In il 3 marzo 2024. E potrebbe essere solamente l’inizio di un futuro promettente per l’ex conduttrice di Pomeriggio Cinque. Dopo l’addio a Mediaset, la D’Urso si è dedicata alla sua crescita professionale, tornando sui banchi a Londra e a teatro con lo spettacolo Taxi a due piazze. Diversi i viaggi in giro per l’Europa, tra cui Parigi. Ma non è più ritornata sull’argomento, e l’intervista dalla Venier è enormemente attesa, anche per capire quali sono i suoi progetti professionali. Il pubblico, rimasto orfano di una delle conduttrici più amate, potrebbe ben presto ritrovarla con un programma in Prime Time. Da Mamma Rai, ovviamente.

Barbara D’Urso, l’indiscrezione sul ritorno in Rai

Se ne parla, invero, da moltissimo tempo: dopo aver lasciato Mediaset, qual è il destino di Barbara D’Urso? In prima battuta si è spesso menzionata proprio la Rai, ma, poi, dopo le parole dell’AD Roberto Sergio, si è tornati al punto di prima. Tuttavia, secondo quanto riportato da Davide Maggio, la D’Urso potrebbe essere prossima a condurre un programma in Rai, nella fascia serale. “Il progetto è di quelli ambiziosi”, scrive il portale, “e vedrebbe l’ex conduttrice Mediaset al timone del sabato sera di Rai1 con una sorta di Carramba Che Sorpresa, con la produzione di Fremantle”.

Sarebbe un enorme successo per la D’Urso, tornare in prima serata, su Rai1, al sabato. Inevitabilmente, si parlerebbe di un ritorno a dir poco in grande stile, con (l’inevitabile) sfida diretta contro la conduttrice simbolo di Mediaset, ovvero Maria De Filippi. Ed è questo che potrebbe rallentare potenzialmente i tempi di ritorno, come sostenuto da Maggio: “Forse, proprio per questo, il progetto potrebbe essere più un desiderio che una concreta casella dei prossimi palinsesti”.

Barbara D’Urso ospite da Mara Venier a Domenica In

“Spero che accetti il mio invito. Devo dire che mi piacerebbe molto ospitarla”. Con queste parole Mara Venier, a dicembre 2023, aveva ufficialmente invitato la conduttrice nel suo salotto. Ora, la D’Urso è pronta per Domenica In, esattamente nella puntata del 3 marzo 2024: giornata a dir poco campale per la televisione, dal momento in cui in serata è attesa anche Chiara Ferragni da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa sul Nove.

Naturalmente, le voci di corridoio sull’intervista sono molteplici: c’è chi è pronto a giurare che qualche sassolino dalla scarpa sarà alla fine tolto, soprattutto per come si sono chiusi i rapporti lavorativi con Mediaset. Tuttavia, come riporta anche il Messaggero, la D’Urso potrebbe annunciare ben presto il suo ritorno in Rai con un programma. L’amministratore delegato Rai, Roberto Sergio, ha smentito in prima battuta a La Verità. “Nessuna trattativa con Barbara D’Urso”. Qualcosa è forse cambiato? L’arrivo della D’Urso, però, potrebbe portare quella ventata di novità che serve al momento alla Rete: le “sfide” sono sempre piaciute agli spettatori, e quella tra la D’Urso e la De Filippi sarebbe memorabile. Al momento sono solamente indiscrezioni, certo, ma chissà: quel che è certo è che Barbara non ha intenzione di rimanere in panchina. E per fortuna.