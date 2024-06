Fonte: IPA Barbara D'Urso

Barbara D’Urso rimane senza programmi in tv ma non si arrende. La conduttrice napoletana ha iniziato una nuova vita lontana dal piccolo schermo su TikTok, in cui ha aperto un suo canale personale che le sta dando grandi soddisfazioni. Il suo pubblico è così tornato a vederla spesso, con un’assiduità simile a quella con la quale l’apprezzavano in video: a poche settimane dall’apertura del profilo, i follower sono già tantissimi.

Barbara D’Urso su TikTok e senza tv: “Vado avanti”

“Ho sempre cercato di essere ‘avanti’, l’ho fatto sia con Instagram che con il metaverso. Quando nessuno ne sapeva molto, e in realtà non si sa nemmeno ora, io ho creato il Metadurso con il mio avatar. Comunico da quando ho 18 anni, ho attraversato tutti i mondi. Televisione, cinema, teatro, radio e giornali con Vittorio Corona. Libri, podcast. Ho cavalcato tutto, sempre in anticipo”, spiega Barbara D’Urso sul suo profilo social che ha aperto in occasione del suo compleanno, festeggiato alla presenza di parenti e amici.

E ancora: “Su Instagram nelle mie stories sono io che racconto quello che vedo e non compaio quasi mai. Su TikTok invece ho deciso di esserci anche sostenuta dal fatto che, e non chiedetemi come è possibile, tantissimi giovani e giovanissimi mi fermano per strada. Mi abbracciano, mi chiamano, vogliono farsi un selfie. Mi stupisce. Su TikTok ci sono tante persone diverse, ma soprattutto loro. Questo, per scelta mia e non per scelta mia, è un periodo momentaneo di pausa televisiva della mia carriera. Mi sono detta, sai che c’è? Mi trasferisco lì”.

La decisione di aprire il suo profilo TikTok non è arrivata per caso ma sarebbe frutto di uno studio approfondito con una casa di produzione che si occupa della creazione di contenuti: “Voglio dare un prodotto serio, professionale, fatto bene. Anche quando facevo trasmissioni in televisioni con un budget molto basso, ho sempre fatto di tutto per ottenere un risultato di ascolti e gradimento molto alto”, ha spiegato.

Le parole di Mara Venier

Dopo l’addio a Mediaset, avvenuto in maniera piuttosto rocambolesca, Barbara D’Urso si è allontanata definitivamente dalla tv e vi è tornata per una sola intervista a Mara Venier. Nella lunga chiacchierata resa su Rai1, aveva raccontato molto di se stessa e poco di quello che è accaduto con l’azienda che ha servito per moltissimi anni. Sulla sua situazione attuale è intervenuta ancora la conduttrice veneta, che ha spiegato: “A me dispiace molto per tutto quello che sta vivendo. Che piaccia o meno, è una che sa fare il suo mestiere. Sono solidale con lei e mi auguro davvero che possa tornare presto a fare tv da qualche parte”, ha dichiarato la conduttrice di Rai1, che ha deciso di tornare alla guida del suo contenitore domenicale per un’altra stagione.

Sul suo ritorno in tv, l’ex volto Mediaset non ha davvero dubbi: “Sono convinta che le persone abbiano bisogno di sognare, ridere e sorridere. Questo è quello che ho sempre voluto dare a chi mi ama e a chi mi guarda, il resto lo tengo per me, non l’ho mai portato nemmeno in tv. Le persone che mi seguono per strada tanto sanno, sanno tutto e mi chiedono: ci manchi, ma quando torni?”.