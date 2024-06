Fonte: IPA Barbara D'Urso

Il ritorno in tv di Barbara D’Urso è una questione aperta, e non manca molto, almeno secondo le parole della conduttrice. Ma non a TeleSud, dove si è ipotizzata una sua collaborazione, in realtà in modo erroneo, come riportato dalla D’Urso su Instagram. Presente all’evento del 13 giugno 2024 allo stadio di Trapani, per la promozione in serie A e C delle squadre sportive della città, la conduttrice ha parlato del suo futuro, dopo la brusca interruzione con Mediaset.

Barbara D’Urso conferma il ritorno in tv

La fine del rapporto lavorativo con Mediaset è stato un fulmine a cielo sereno per Barbara D’Urso, che nel 2023 ha salutato il pubblico di Canale5. Il suo Pomeriggio Cinque è oggi condotto da Myrta Merlino, e la conduttrice si è dedicata a diversi progetti durante l’anno, tra cui un viaggio-studio a Londra. A lungo si è discusso del suo ritorno in televisione, tanto atteso dai fan, e finalmente è stata lei a confermarlo. Ma non a TeleSud.

Su Instagram, infatti, ha voluto chiarire un equivoco che è stato alimentato negli ultimi giorni dalle testate, ovvero il ritorno in una tv locale. “Le recenti parole del Presidente Valerio Antonini, che ringrazio per la stima dimostratami, possono essere interpretate in maniera errata. Ha raccontato in un’intervista di avermi chiesto una collaborazione con TeleSud, tv di sua proprietà e in rapida espansione e io ne sono onorata. Sebbene non veda, almeno nel breve termine, la possibilità che questo progetto possa concretizzarsi a causa di vari impegni che avrò nel prossimo futuro, non prevederebbe, comunque, in alcun modo la mia presenza in video”.

I progetti di Barbara D’Urso

Per anni, è stata Mediaset la “casa” di Barbara D’Urso. E aggiungeremmo in ogni senso possibile, considerando che la conduttrice non si è mai tirata indietro e che è andata in onda persino durante la Pandemia di Covid-19. Una stacanovista che per la tv ha dato tutto. Dopo l’intervista da Mara Venier a Domenica In, la conduttrice si è dedicata ai suoi progetti personali, ma in particolare alla sua famiglia e alla nipotina, come spiegato da Lucio Presta.

Ora, però, è il momento di ritornare dal suo pubblico. Sul palco per l’evento insieme a Francesco Facchinetti, per festeggiare il passaggio del Trapani in serie C, ha confermato che non sentiremo ancora a lungo la sua mancanza. “Allora, adesso facciamo un po’ di domande per far partire delle Ansa subito”, ha detto Facchinetti, senza nascondere la sua curiosità. “Dove ti vedremo in televisione? Qui lo vogliono sapere tutti”.

In risposta, la D’Urso prima ha cercato di abbandonare il palco per scherzo, e successivamente ha affermato: “Mi vedrete presto su un altro numero del telecomando che non è quello di prima, il telecomando è lungo”. Il suo ritorno, in ogni caso, è stato anticipato proprio da Lucio Presta. “Tra poco sarà di nuovo il tempo di Barbara D’Urso”. Non sappiamo molto altro, e non ha ceduto alla provocazione di confermare un ritorno in Rai a Facchinetti. Ciò che è certo, però, è che non manca molto.