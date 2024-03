Barbara D’Urso a Domenica In cede all’agitazione. Sull’addio a Mediaset: “Terribile”

Fonte: IPA Barbara D'Urso

Nella venticinquesima puntata di Domenica In, Mara Venier ha annunciato in apertura il grande ritorno di Barbara D’Urso. Un ritorno in TV tanto atteso, ricercato: dopo l’addio a Mediaset, per la conduttrice è giunto il momento di voltare pagina. Nello studio si avverte la presenza di una grande professionista, che tuttavia è ancora in qualche modo scossa da quanto successo, tanto da definire la sua apparizione in televisione un “parto”.

A lungo è stata in silenzio, senza aggiungere un commento, una parola. A lungo non ha voluto aprirsi su quanto accaduto, in modo “improvviso”, come sostenuto da lei stessa. Nello studio di Domenica In, da Mara Venier, Barbara D’Urso non ha nascosto la sua agitazione per il ritorno in TV. “Esattamente nove mesi e un giorno. Un parto. Questo è un parto, io sto partorendo in diretta dalla Venier. Io ho iniziato proprio qua, il mio cuore è iniziato in Rai, per un piccolo periodo nella televisione privata. Avevo 19 anni, e ora, dopo 22 anni fuori dalla Rai, rientrare in questo studio, che si chiama Fabrizio Frizzi, è stato molto emozionante. Penso che la vita ti sorprenda sempre”.

Inizialmente non si sbilancia, chiama Mediaset “luogo”, quasi a voler prendere le distanze, a non voler osare troppo. Ma è la Venier a incoraggiarla a lasciarsi andare, a togliere le sovrastrutture di dosso per parlare al suo pubblico di nuovo, dopo tanto tempo. “Io sto bene. Sono serena professionalmente, ho una famiglia stupenda, però la verità è che io non ho ancora elaborato il lutto, ho ancora qui il dolore di quello che mi è accaduto, della modalità in cui in maniera terribile sono stata strappata da quella che era la mia vita per 23 anni, che mi ha dato tanto. Sono stata 23 anni in Mediaset, molto felice, 16 anni in diretta tutti i giorni, mi ha dato tanto l’azienda, e io ho dato tantissimo. Ci sono stata mattina, pomeriggio, sera, notte. Durante il Covid, quando tutti stavano a casa, ogni giorno ero lì a tenere compagnia gli italiani. Il modo terribile in cui sono stata strappata, il 26 giugno alle 16.10, senza nessuno che mi dicesse perché, quando… l’ho saputo in un giorno, e nessuno mi ha spiegato perché. Il dolore è ancora qua”.

Il periodo a Londra e la “fuga” dall’Italia

Dopo il commento su quanto accaduto con Mediaset, la Venier ha voluto ripercorrere l’inizio di Barbara D’Urso. Una vita certamente non facile, alternata da gioie e dolori indicibili, tra cui la perdita della mamma. “A 11 anni e mezzo ho dovuto costruirmi una corazza, fin da piccola, mamma era sempre a letto con una flebo, noi fratellini non sapevamo cosa avesse. Aveva una malattia che oggi si cura, un linfoma di non Hodgkin. Poi un giorno siamo tornati a casa dalla campagna e quel letto era vuoto. Non ne abbiamo più parlato”.

Non sorprende, dunque, la sua scelta di allontanarsi dall’Italia in previsione dell’inizio di Pomeriggio Cinque dopo l’estate, quando è andata a Londra per un mese a studiare inglese. In quel periodo ha dovuto affrontare un ulteriore momento complesso, ovvero il problema di salute della sua seconda mamma Wanda. “Ci ha fatto preoccupare molto, era in rianimazione, poteva non superare la notte. Poi all’improvviso si è ripresa”.

Gli errori commessi

L’intervista si è anche concentrata sugli errori: personali e professionali, quasi a scindere persona e personaggio. La conduttrice si lascia prendere per mano dalla Venier, che le chiede eventuali errori di cui si è pentita nel corso della sua vita. Ed è la D’Urso a spiegare che dagli errori si può, anzi, si deve imparare, usando un valore bellissimo, ovvero l’onestà. “Ho fatto degli errori, magari come mamma, magari come nonna. Ma cerco di essere onesta, e se sei onesta, anche negli errori lo sei, e riesci a prendere qualcosa che ti fa dire ok, sono stata stupida, però posso non farlo più”.

C’è stato anche spazio per discutere degli errori professionali, proprio su richiesta della Venier. E qui si riprende quanto già anticipato dalla D’Urso, ovvero: ci sono stati dei momenti in cui è stata invitata a compiere determinate azioni. “Io non sono perfetta, altrimenti sarei noiosissima. Forse avrei dovuto reagire quando mi veniva chiesto di fare delle cose che magari a me non piacevano, mi venivano chieste e io le facevo, forse avrei dovuto dire no, meglio di no. Avrei dovuto più dire ‘no’ sul lavoro, ribellarmi. E non parlo di una cosa specifica. Dispiace molto, ma non me lo rimprovero, non capiterà più. Io amo la semplicità, amo il fatto che la gente e le famiglie dopo il teatro mi aspettino fuori coi regalini, per dirmi: ‘Barbara, quando torni, non guardiamo più la TV'”.

Il legame con i figli

Non è per Mediaset che la D’Urso si commuove, tradendo la grande emozione che prova, bensì per loro: i suoi amatissimi figli. Di cui ha sempre parlato ben poco, mantenendo il massimo riserbo su richiesta di Giammauro ed Emanuele. Proprio lei, che ha vissuto una vita sotto i riflettori, ha sempre tenuto la vita privata ben lontana dalle luci sfavillanti. Al suo fianco non c’è nessuno, ma non è da sola, e ammette di stare bene così. “Sono single, sto bene da sola. Non sono stata fortunata in questo. Per ora, però, sono piena d’amore, amici, figli, nipotina”. Sui figli ammette che sono il suo orgoglio più grande. “Non sai quanto sono orgogliosa di loro, non ne posso parlare perché gliel’ho promesso, loro sono così. (…) Non mi manca niente, sono piena di amici: mi manca di avere un altro nipotino da Emanuele, ma non lo farà mai”.

Il futuro in TV

Nonostante il lutto da elaborare, Barbara D’Urso si dice serena sul suo futuro. Lo vede “bellissimo”, e l’ha sempre visto così. Anche in un momento brutto, di difficoltà, in cui tutto è cambiato improvvisamente, dove tutti gli schemi si sono rotti come fragile cristallo. “Io sono questa. La gente lo sa, e mi vuole, quindi sarà bellissimo quando tornerò con la gente. Io ne sono convinta”. Durante le battute finali, quando è il momento di uscire dallo studio, ringrazia la conduttrice e la Rai: “Non a caso ho scelto di essere proprio qui, dove ho iniziato. Ti ho chiamato un giorno, e ti ho detto: ho scelto te”. E al momento non si conosce ancora la destinazione della conduttrice – si ipotizza in ogni caso un ritorno in Rai – ed è nelle parole di congedo della Venier il momento in cui tutto il pubblico si ritrova. “A presto, col cuore”.