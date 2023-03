Barbara D’Urso, i figli non si toccano: “Me lo aveva giurato sulla sua vita”

Barbara D’Urso è una donna intelligente, autoironica e che vola leggera sopra le critiche (anche le più feroci). Ma se c’è una cosa su cui non transige è il rispetto della sua privacy, specialmente quando a fare le spese di gossip e paparazzate sono i figli. È quel che – con estrema classe, ma senza nascondere un pizzico di rabbia – ha colto l’occasione di ribadire nell’ultima puntata di Pomeriggio Cinque, dopo la comparsa sul settimanale Chi di alcuni scatti rubati e pubblicati con l’inganno.

Barbara D’Urso, le foto rubate con figli e nipotina

Il mondo del gossip è tempestato di scoop ed esclusive sui personaggi più amati (e odiati) dal pubblico. Quel che spesso dimentichiamo è che ognuno, anche i VIP più celebri, hanno il sacrosanto diritto alla propria privacy. Barbara D’Urso da sempre lo difende con forza, specialmente in merito ai figli Giammauro ed Emanuele che ha sempre protetto dalle luci dei riflettori. Vada per eventi mondani, flirt o presunti tali (come quello con Flavio Briatore) e persino per le critiche al veleno sui social, ma i figli di Barbarella non si toccano.

“Non amo parlare dei miei figli e loro non amano che io parli di loro – aveva spiegato nella sua ultima intervista a Verissimo -, ma la loro non è una presa di distanza. Mi dicono ‘noi rispettiamo il tuo lavoro, tu rispetta il nostro’. Hanno fatto molti sacrifici per arrivare dove sono, non vogliono che si sappia che lavoro fanno. Perché non vogliono che si pensi che l’ho aiutati io”. Non è difficile immaginare, dunque, l’effetto che abbiano avuto le foto pubblicate sull’ultimo numero di Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini, che la ritraggono proprio con Giammauro, Emanuele, la nuora e la nipotina nata da poco.

Lo sfogo di Barbara D’Urso a “Pomeriggio Cinque”

La conduttrice ha colto l’occasione per ribadire il concetto nel corso di Pomeriggio Cinque, al cospetto dell’ospite Alex Fiumara che, da paparazzo di vecchia data, conosce bene l’ambiente.

“Volevo dirti una cosa Alex, oggi stai tranquillo perché non è giornata – ha esordito, mantenendo come sempre la calma -. Tu lo sai che io ho sempre difeso i paparazzi, amo ogni paparazzo. Penso che sia un lavoro difficile e vi stimo davvero tanto. Oggi però non è giornata perché c’è uno di voi che non si è comportato bene con me. Non si è comportato bene perché mi ha fatto delle foto, io ero nascosta in mezzo alla gente con i miei figli. Io sono andata da lui e l’ho pregato, gli ho proprio detto ‘ti scongiuro, ti prego, queste fotografie tienile per te’. Perché noi siamo molto basso profilo, non sono di quelle che fanno le foto con le nuore incinte, con le figlie incinte. Quindi gli ho chiesto questo favore. Lui mi ha giurato sulla sua vita che quelle foto non sarebbero uscite”.

Un bel colpo basso nei confronti della conduttrice che, nonostante tutto, non se l’è sentita di infierire contro il direttore della rivista: “Ok, non c’è nulla di grave. Alfonso [Signorini, ndr] le ha pubblicate e ha fatto bene, lui fa benissimo il suo lavoro. Anzi, devo dire che ha scritto delle cose molto carine e per questo lo ringrazio”. La D’Urso sa bene che per un volto noto dello spettacolo è inevitabile finire sulle pagine di gossip, ma dovrebbe esserci un limite. Specialmente se la persona interessata si spinge fino a supplicarti di non pubblicare una foto.