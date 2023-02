Barbara D’Urso parla (ancora) di Briatore: “Sono uscita con lui, ma avevo dei pregiudizi”

Barbara D’Urso è tornata a parlare di Flavio Briatore e del (presunto) e chiacchieratissimo flirt che ha infiammato le pagine di cronaca rosa. Lo ha fatto in una lunga intervista al Corriere della Sera, facendo un passo indietro rispetto alle dichiarazioni che smentivano la loro liason.

Barbara D’Urso, la confessione su Flavio Briatore

Da settimane non si fa altro che parlare del flirt tra Barbara D’Urso e Flavio Briatore: la conduttrice e il noto imprenditore sono stati avvistati dal settimanale Diva e Donna a cena, da soli, in un hotel di Milano dove, pare abbiano trascorso anche la notte.

Il gossip è rimbalzato da un sito all’altro e a confermarlo ci aveva pensato anche il giornalista Roberto Alessi, molto amico della conduttrice, che su Novella 2000 aveva svelato che i due avrebbero iniziato a uscire e a frequentarsi. E aveva aggiunto: “Insieme sono perfetti, speriamo. Lei sarebbe la donna perfetta per lui: bella, di successo, con una strada professionale ben definita. Di certo una donna che non si fa abbagliare da Flavio per quello che ha, ma semmai può essere interessante per quello che è”.

La conduttrice ha in più di un’occasione smentito la relazione, parlando di una semplice amicizia, ma ora è ritornata sull’argomento, rivelando qualcosa in più sul loro rapporto.

Lo ha fatto in una lunga intervista al Corriere della Sera, dove oltre a parlare della sua carriera ha confessato: “Briatore? Siamo usciti un po’ di volte con altri amici”, ha fatto sapere. E alla domanda se si fossero mai visti da soli, la conduttrice ha preferito rispondere in modo evasivo, tagliando corto con un “Non me lo ricordo”.

Ma non è finita qui, perché incalzata la D’Urso ha ammesso che effettivamente una frequentazione c’è stata: “L’ho conosciuto. Avevo un pregiudizio, non credevo mi stesse simpatico. Invece, ho scoperto un uomo interessante, un ottimo padre, che segue tantissimo Nathan. Ma sto dicendo questo, non altro“. Sembra quindi che al momento ci sia una certa simpatia, che non è detto non si possa trasformare in qualcos’altro.

Anche nel salotto di Silvia Toffanin aveva spiegato che tra i due c’è effettivamente un legame: “Flavio è un mio amico. È un ragazzo molto carino e interessante, bella testa, molto legato al figlio, che ho conosciuto. Lui vive per il figlio, e questo l’ho ammirato molto”.

Barbara D’Urso nonna: la sua felicità

Nel frattempo Barbara sta vivendo un momento di grande felicità: la conduttrice è diventata nonna, e ha deciso di rompere il silenzio ai microfoni di Verissimo. “Sono riuscita per molti mesi a evitare che si sapesse questa cosa, per rispetto. Avrei anche voluto condividerla, è una gioia così immensa, ma rispetto quello che mi ha chiesto mio figlio con la sua compagna. Quindi è accaduto che molti mesi fa è nata questa creatura. Sono riuscita a tenerla nascosta, nessuno l’ha saputo e se n’è accorto“.

Adesso però che la notizia è trapelata la D’Urso non è più riuscita a trattenere l’emozione: “È femmina. Sono pazza, completamente pazza di lei. Purtroppo posso vederla poco perché siamo in due città diverse, ma tutti i giorni vivo di video-chiamate. Sono molto felice. Lei è simpaticissima, ride sempre, ormai sono passati tanti mesi, ma è bellissima. Sono super fortunata“.