Barbara D’Urso, “la donna perfetta per Briatore”. Le rivelazioni dell’amico

Il mondo del gossip è tutto un brulicare di voci che si rincorrono, talvolta spiazzano, altre si rivelano un buco nell’acqua. Ma non possiamo negare che quando riguardano personaggi di un certo calibro, come Flavio Briatore e Barbara D’Urso, non si può far altro che drizzare le antenne e sintonizzarsi sugli ultimi aggiornamenti in merito. L’imprenditore e la conduttrice sono stati pizzicati a cena insieme e subito si è urlato alla “coppia”, ma senza alcun tipo di conferma da parte di entrambi. A offrire qualche rivelazione in più è stato, però, un caro amico della conduttrice secondo il quale tra i due effettivamente potrebbe esserci del tenero…

Flavio Briatore e Barbara D’Urso insieme, le rivelazioni dell’amico

L’amico in questione non è un nome qualunque. Si tratta, infatti, del giornalista Roberto Alessi che proprio dalle pagine della sua rivista Novella 2000 ha fornito qualche interessante rivelazione a proposito del presunto nuovo flirt nato tra Flavio Briatore e Barbara D’Urso. L’ex marito di Elisabetta Gregoraci è stato avvistato dai fotografi di Diva e Donna in compagnia della conduttrice di Pomeriggio Cinque, prima intenti a consumare una cena intima in un lussuoso albergo del milanese. Ad alimentare i rumors è stata, però, la reazione della D’Urso che, visibilmente infastidita, avrebbe cercato in ogni modo di depistare i fotografi.

Sulla scia di questo “scoop”, Roberto Alessi ha aggiunto qualche elemento in più che, a dirla tutta, sembrano non smentire affatto la notizia sulla nuova coppia: “Mi dicono, Barbara D’Urso e Flavio Briatore si stanno frequentando e non sono usciti a cena solo una volta. Diciamo che lui l’ha invitata, lei ha accettato l’invito e si sono rivisti. Si stanno conoscendo meglio, perché già si conoscevano”.

Il giornalista è assolutamente convinto che tra l’imprenditore e la conduttrice possa funzionare e che la D’Urso, dal canto suo, sarebbe la compagna giusta per Briatore: “Insieme sono perfetti, speriamo. Lei sarebbe la donna perfetta per lui: bella, di successo, con una strada professionale ben definita. Di certo una donna che non si fa abbagliare da Flavio per quello che ha, ma semmai può essere interessante per quello che è”.

Briatore dopo la Gregoraci con Barbara D’Urso, la verità sul flirt

Mentre Alessi chiosa con un “Diamo tempo al tempo” che lascia spazio ad ogni possibile finale, sembra comunque che vi sia un fondo di verità nella frequentazione tra Barbara D’Urso e Flavio Briatore. D’altra parte entrambi sono single, Briatore addirittura da quando è finito il matrimonio con Elisabetta Gregoraci, attualmente impegnata con Giulio Fratini. Un amore lungo e intenso dal quale è nato l’amatissimo figlio Nathan Falco. Briatore e la Gregoraci sono separati sulla carta, ma nei fatti restano una famiglia molto unita e legati da un profondo sentimento di affetto e stima.

Single da meno tempo la conduttrice di Pomeriggio Cinque, che ai microfoni di Verissimo aveva parlato di un “corteggiatore in prova”, salvo poi confermare come tutto si fosse concluso in un nulla di fatto: “La prova è finita – aveva detto a Silvia Toffanin -. Sono io che sono particolare, i miei corteggiatori sono bravissimi. Oggi non cerco l’amore ma spero che arrivi“.