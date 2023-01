Elisabetta Gregoraci a Dubai con Giulio Fratini, che compare a sorpresa su Instagram

Negli occhi c’è quella luce speciale, quella di chi sta trascorrendo delle giornate meravigliose. E del resto, se ci si pensa, è proprio così: Elisabetta Gregoraci sta vivendo delle bellissime vacanza: prima in Kenya con la famiglia, l’ex compagno Briatore e il loro figlio, ora con Giulio Fratini a Dubai. E lui è anche apparso nelle storie Instagram di lei per qualche frase ai follower. L’amore nell’aria e un misterioso anello sembrerebbe proprio consolidare l’importanza della loro relazione.

Elisabetta Gregoraci, nelle storie Instagram compare Giulio Fratini

Dopo la vacanza in Kenya per Natale insieme alla famiglia, all’ ex compagno Flavio Briatore e al loro figli Nathan Falco, Elisabetta Gregoraci è volata a Dubai da Giulio Fratini, dando un’ulteriore prova (se ce ne fosse stato bisogno) che le cose tra loro procedono a gonfie vele.

Ai più attenti, poi, non è sfuggito un prezioso anello comparso sulla mano della showgirl. Lo ha mostrato lei stessa nelle storie scrivendo “Happy”: si tratta di un di un gioiello su cui campeggia un bellissimo zaffiro.

E dopo gli scatti sui giornali, ecco che arriva anche una storia di coppia. Infatti Elisabetta sta condividendo molti degli istanti che vive in queste giornate di vacanza e, in uno degli ultimi video nelle storie Instagram, la si vede camminare per strada mentre al suo fianco, per salutare, compare a sorpresa proprio Giulio Fratini.

“Buona sera, come state? – esordisce nella breve storia in cui la si sente parlare con un evidente abbassamento di voce – Io sono ancora così, non mi torna la voce, ma prima o poi sono fiduciosa tornerà. Un bacione e un saluto andiamo a cena”.

A quel punto Elisabetta Gregoraci sposta la ripresa e mostra Giulio Fratini che saluta mentre lei si lascia andare a una risata: “Non essere timido”, gli dice. E lui risponde: “Nato timido”.

Segnali di complicità, di un bel rapporto di coppia, ma anche che Elisabetta non si nasconde davvero più ed è decisa a vivere questa nuova relazione senza timori.

Per la serata la showgirl ha indossato un bellissimo mini dress bianco reso particolare da strategici e sensuali cut out.

Elisabetta Gregoraci, le tappe dell’amore con Giulio Fratini

Era la metà di agosto e sui giornali iniziavano ad apparire i primi rumors su un nuovo flirt di Elisabetta Gregoraci. Da quel momento ha preso il via una vera e propria “caccia” per scoprire quali sarebbero state le mosse di entrambi.

Dalla breve vacanza in un resort di lusso, alle foto concesse ai paparazzi nel corso della Settimana della Moda di Milano. Fino alle ultime, quelle che sono apparse su Chi e che li vede trascorrere un romantico fine settimana sulla neve a Cortina: selfie insieme con il paesaggio sullo sfondo e quel linguaggio del corpo che è tipico di una coppia.

Di loro la showgirl aveva rivelato qualcosa a Verissimo, pur mantenendendo il suo tipico riserbo: “Mi sto vivendo questa cosa molto serenamente, molto alla giornata, ma sono tanto felice! Incrociamo le dita…”, aveva detto alla conduttrice.

Non possiamo sapere come si evolveranno le cose tra i due, ma una cosa è certa: Elisabetta è felice.

Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.