Elisabetta Gregoraci, con Giulio Fratini è amore vero: il regalo non lascia dubbi

Fonte: Ansa Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci non ha più bisogno di nascondersi: l’amore con Giulio Fratini procede a gonfie vele e ha voglia di gridarlo al mondo intero. Già da tempo la showgirl si mostra in compagnia dell’imprenditore ma adesso pare che i due abbiano fatto un ulteriore passo in avanti, come dimostrano le ultime storie di Instagram della Gregoraci.

Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini, spunta l’anello

L’anno è iniziato alla grande per Elisabetta Gregoraci. Dopo aver trascorso come ogni anno il Natale insieme a Flavio Briatore e al loro amato Nathan Falco nel resort di famiglia in Kenya, Elisabetta è volata a Dubai per raggiungere il compagno Giulio Fratini e iniziare con lui il 2023.

Per la conduttrice si è aperto un nuovo ed emozionante capitolo insieme all’imprenditore, come dimostrano le storie da lei pubblicate su Instagram (con tanto di tag al fidanzato). Perché tra uno scatto dello skyline di Dubai e i post dei suoi ultimi look non è certo passata inosservata la foto di un prezioso anello, probabile regalo di Natale che Fratini ha donato alla sua dolce metà. “Happy”, ha scritto la Gregoraci a corredo dello scatto in cui mostra il gioiello con un bellissimo zaffiro.

Sembra proprio che la loro relazione si faccia sempre più seria mese dopo mese. Elisabetta non ha mai nascosto questo amore, come dimostrano le numerose foto pubblicate sui settimanali di gossip che nelle scorse settimane hanno mostrato le loro passeggiate mano nella mano e le loro romantiche fughe d’amore, ma fino a questo momento non c’è stata una vera e propria conferma da parte della showgirl.

Anche a Verissimo, in una delle sue ultime interviste, aveva confessato: “Io quando mi vivo le cose sono un po’ scaramantica, ho sempre l’ansia che poi succeda qualcosa”. Per poi ammettere a Silvia Toffanin: “Mi sto vivendo questa cosa molto serenamente, molto alla giornata, ma sono tanto felice!”.

Fonte: Instagram

Elisabetta Gregoraci, amore a gonfie vele (ma le nozze sono lontane)

È prematuro pensare già alle nozze, ma di certo il sentimento che lega Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini si fa ogni giorno più intenso. Lo dimostra il pegno d’amore che la showgirl ha mostrato sui social ma anche tutte le uscite pubbliche che i due si sono concessi in questi mesi di storia, un’eccezione per la Gregoraci, che ha sempre vissuto le sue frequentazioni con il massimo riserbo.

L’ultimo avvistamento della coppia risale a pochi giorni fa, quando i due hanno trascorso un romantico fine settimana sulla neve a Cortina D’Ampezzo. Una fuga d’amore in piena regola, immortalata dai paparazzi di Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini.

I due sono stati fotografati più volte mentre si tenevano per mano sulle piste e si scambiavano effusioni affettuose sullo splendido sfondo delle cime innevate. Ma la loro storia va avanti dalla scorsa estate, quando sono iniziate a circolare voci su un possibile flirt tra i due. Poi sono arrivate le voci di una breve vacanza in un resort di lusso e poco dopo Elisabetta e Giulio si sono lasciati fotografare insieme durante la settimana della Moda di Milano, mostrando una certa complicità che poco spazio lasciava ai dubbi.