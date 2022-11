Elisabetta Gregoraci, festa di Halloween in famiglia: l’abbraccio di Nathan e Leni Klum

Fonte: IPA Elisabetta Gregoraci al Roma Film Fest, il suo splendido sorriso la salva da un errore fatale

Costume da diavoletta, corna in testa e tanto divertimento: Elisabetta Gregoraci ha partecipato ad un party di Halloween davvero esclusivo, per il quale è volata nientemeno che a New York. Con lei, naturalmente, anche il figlio Nathan Falco. Ma non solo, perché papà Flavio Briatore ha voluto con sé anche Leni Klum, nata da una sua precedente relazione con la supermodella Heidi. E la foto dei due fratelli in maschera è semplicemente strepitosa.

Nathan Falco e Leni Klum, la foto di Halloween

Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci sono stati insieme per molti anni, e dal loro amore è nato il figlio Nathan Falco, oggi un ragazzino con la testa sulle spalle del quale sua mamma è davvero orgogliosa. In precedenza, tuttavia, l’imprenditore aveva avuto una relazione con la supermodella Heidi Klum, finita pochi mesi prima che venisse alla luce la loro figlia Leni. Quest’ultima non è mai stata riconosciuta da Briatore, anche perché all’epoca della sua nascita la mamma aveva intrecciato una love story con Seal, ed è stato lui ad adottarla e a farle veramente da padre.

Tuttavia, negli ultimi anni i rapporti si sono ricuciti e Flavio Briatore è felice di aver imparato a conoscere Leni, che oggi è una ragazza bellissima (proprio come sua madre). Anzi, finalmente c’è stata anche l’occasione per permettere ai due fratelli di condividere del tempo insieme: Nathan Falco e la giovane Klum hanno stretto un bellissimo rapporto, nonostante la distanza e le vicissitudini della vita che li hanno tenuti separati così a lungo. La splendida foto scattata in occasione di Halloween è l’emblema dell’affetto che li lega.

Lui ha sfoggiato un costume spaventoso con tuta insanguinata, machete stretto in mano e volto truccato. Lei ha scelto un travestimento da catwoman, davvero delizioso. Papà Flavio, orgoglioso di averli insieme per festeggiare Halloween, li ha immortalati in uno scatto prontamente condiviso sul suo profilo Instagram, che ha raccolto subito tantissimi like e commenti da parte dei fan. È bello vederli insieme, soprattutto in un’occasione di festa come quella che ha coinvolto tutta la famiglia (allargata). Inclusa Elisabetta Gregoraci.

Elisabetta Gregoraci, il suo party da favola

Sebbene la loro storia d’amore sia finita ormai parecchio tempo fa, Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore sono riusciti a mantenere rapporti sereni, in particolar modo per il bene del loro Nathan. L’affetto tra di loro non si è mai spento, tanto che in molte occasioni hanno trascorso del tempo insieme. E la festa di Halloween è stato un vero tripudio d’allegria: la bella conduttrice calabrese è volata fino a New York insieme al figlio per poter partecipare ad un party esclusivo. Il suo è senza dubbio uno dei travestimenti più sexy dell’anno, con il body rosso e nero, calze a rete e corna in testa, da vera diavoletta.

Prima della festa, inoltre, la Gregoraci ha avuto modo di divertirsi un po’ in giro per New York. E ci ha conquistati con i suoi look sorprendenti, adottando questa volta uno stile rock glam che è piaciuto moltissimo ai suoi fan. “Piccola pausa… Trottolina a NY, cerco di far vedere più cose possibili a Nathan. Io amo questa città piena di energia come me” – ha scritto Elisabetta su Instagram, come didascalia di una delle sue foto ricordo di questa vacanza da sogno.