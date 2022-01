Gregoraci, cornice di famiglia con Briatore: l’amore passa, l’affetto no

La Gregoraci con Briatore, D’Urso in versione casalinga: il Natale dei vip

L’amore ha tante forme, e spesso passa, o si trasforma, o ancora rinasce. A volte finisce in modo brusco, e non c’è nulla da fare. In altre occasioni, invece, diventa un meraviglioso sentimento di unione, come nel caso di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, che hanno trascorso il Capodanno 2022 insieme. Un esempio per tutti, anche e soprattutto per il figlio, Nathan Falco, che ha avuto la possibilità di avere ambedue i genitori in uno dei periodi più importanti dell’anno, da sempre legato alla tradizione familiare.

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore: la foto di Capodanno 2022

L’aria che si respira a Natale fa bene in qualche modo: fa riflettere, ed è per questo motivo che ci piace tanto. Per le famiglie, anche per coloro che di fatto non lo sono più, è un’occasione preziosa per sedersi alla stessa tavola, mandando un messaggio ai figli. Quale? Che l’amore, anche se finisce, può rinnovarsi in una promessa meravigliosa: di ritrovarsi, di non lasciarsi andare e di tenersi per mano quando è il momento.

Per le vacanze di Natale, Elisabetta Gregoraci ha scelto il Kenya, un luogo che per lei è estremamente importante. La showgirl, infatti, ha trovato in questo magnifico Paese la sua dimensione: una connessione profonda, come se ne vedono poche. “Questo è un Paese a cui sono da sempre molto legata“. Ed è proprio qui che si sono riaccesi i ricordi.

Insieme al figlio Nathan Falco e a Flavio Briatore, ha optato per il Billionaire Resort, una magnifica e imponente struttura in cui rilassarsi senza alcun pensiero. Sul profilo Instagram, la Gregoraci ha tenuto i follower aggiornati con foto magnifiche, come quella in cui si è allenata sulla spiaggia, apparendo al massimo della forma (ma a vincere è stata la sua magnifica ironia).

Gregoraci, un nuovo anno all’insegna della positività

L’ironia è da sempre una carta vincente, e la Gregoraci lo sa bene. Il 2021 che si è lasciata alle spalle è stato un anno proficuo sotto molti punti di vista. La conduzione di Battiti Live è stata sicuramente un successo: frizzante e briosa, ha conquistato il palco con la sua allegria, oltre che con look sempre azzeccati. Dal Grande Fratello Vip 5, la Gregoraci non ne è uscita vincente, ma di certo ne è uscita vittoriosa: è stato un percorso che le ha permesso di mostrare al pubblico il suo carattere.

Il nuovo anno, che è iniziato all’insegna della famiglia – per Elisabetta, un aspetto importantissimo – è pronto ad attenderla. Per il momento, tuttavia, si sta ancora godendo i suoi affetti, quell’amore che ha ritrovato sottoforma di un altro (ma meraviglioso) sentimento.