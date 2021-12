Elisabetta Gregoraci, atletica e bellissima su Instagram: l’ironia come carta vincente

La Gregoraci con Briatore, D’Urso in versione casalinga: il Natale dei vip

Elisabetta Gregoraci è sempre più attiva sui social ed è amata anche e soprattutto per la sua genuinità: dopo le foto delle vacanze di Natale con Flavio Briatore e il figlio Nathan Falco, arrivano sul suo profilo Instagram degli scatti divertenti in cui appare come sempre bellissima e in gran forma, ma la sua carta vincente questa volta è l’ironia, e i fan l’apprezzano per questo, ironizzando insieme a lei, oltre a farle complimenti per il suo aspetto.

Elisabetta Gregoraci, l’ironia come arma segreta

Elisabetta Gregoraci ha passato le sue vacanze di Natale a Malindi, in Kenya, presso il lussuoso Billionaire Resort insieme al suo ex Flavio Briatore e il loro figlio Nathan Falco. Un quadro familiare molto bello, al di là di ogni rapporto d’amore che può terminare ma che continua ad esistere sotto altre forme come il rispetto e il bene dei figli.

Aveva già fatto parlare di sé per il meraviglioso post pubblicato sul legame con il Kenya, e questa volta è tornata su Instagram con una sana ironia che la fa apprezzare molto. “Non ho più l’età”, ha scritto la conduttrice mostrando foto di lei che tenta di fare una verticale poggiata a una palma; un gesto atletico in cui appare in grande forma, ma le ultime foto sono goffe e reali, che la mostrano in posizioni poco leggiadre e con una persona che l’aiuta a tenersi in equilibrio.

Elisabetta Gregoraci, le etichette che non fanno bene

Forse ha impiegato molti anni per essere considerata come Elisabetta Gregoraci e non solo come “la moglie di Flavio Briatore”, ma finalmente è riuscita a togliersi di dosso (almeno in parte) quell’etichetta che sicuramente la sminuiva. Ad aiutarla, molto probabilmente, è stata la sua partecipazione alla scorsa edizione del Grande Fratello Vip, in cui è riuscita a ritagliarsi una cerchia di fan importante.

Alcune persone già avevano visto questo suo lato piacevole durante i suoi precedenti lavori come la conduzione del Battiti Live, ma alcuni l’hanno scoperta proprio grazie al Grande Fratello Vip in cui, alla fine, viene sempre fuori la vera natura delle persone grazie alle telecamere che riprendono il quotidiano. E per Elisabetta Gregoraci, tolto l’inizio burrascoso per via della storia con Pierpaolo Petrelli e il presunto fidanzato fuori dal GF Vip, è riuscita a terminare il suo percorso nel reality a testa alta e con un grande seguito.