Elisabetta Gregoraci, fuga a New York con l’uomo più importante. I look sono rock

Fonte: IPA Elisabetta Gregoraci, gli stivali cuissard che solo lei può indossare così

Insieme all’uomo più importante: Elisabetta Gregoraci è in vacanza a New York dove è andata in compagnia del figlio Nathan Falco Briatore in vacanza. A raccontarlo è lei stessa tramite Instagram dove, sorie e post, non nascondo l’entuasiasmo di essere nella Grande Mela e di esserci proprio con lui. Tra look in perfetto stile rock e risate, Eli si sta godendo una piccola vacanza nella città che non dorme mai.

Elisabetta Gregoraci, la vacanza a New York con il figlio: i suoi look rock

Trascorrere del tempo con i figli, per una mamma, è sempre speciale. Soprattutto quando diventano grandi e il tempo, gli interessi e l’età cambiano. Non stupisce, quindi, l’entusiasmo di Elisabetta Gregoraci che si trova a New York per una vacanza con il figlio Nathan Falco Briatore. Momenti spensierati, come racconta lei stessa tramite Instagram dove si mostra anche nei perfetti outfit da vacanza (con una grinta rock) che ha scelto per la grande mela.

Dal maglione ricoperto di stelle, indossato per le prime foto, che abbina con jeans attillatti e strappati nei punti giusti, ai pantaloni di pelle lucida che la fasciano alla perfezione.

Elisabetta Gregoraci ha un fisico pazzesco, addominali scolpiti compresi, e lo dimostra anche nelle scelte di stile più casual. Per il primo look condiviso sui social, a maglione e jeans ha abbinato accessori grintosi, rock e che non passano inosservati. Ai piedi degli stivali – anfibi comodi e perfetti per le lunghe passeggiate a Manhattan, in testa un cappello in pelle dalle vibes anni Ottanta.

Il secondo look, invece, si focalizza su dei pantaloni in pelle lucidissima, che la showgirl ha abbinato a stivali da cavallerizza senza tacco, maglione con geometrie bianche e verdi e un ampio cappotto di lana nero. Immancabili anche gli occhiali a forma di cuore, spesso utilizzati nei suoi outfit (come quello indimenticabile sfoggiato per l’arrivo alla Mostra del Cinema di Venezia 79).

In tutte le foto Elisabetta Gregoraci sorride, felice della vacanza a New York con suo figlio. Nelle storie, poi, ha voluto mostrare qualche altro momento delle giornate speciali che sta vivendo scrivendo, a corredo si uno scatto in cui è seduta a mangiare: “Piccola pausa… Trottolina a NY, cerco di far vedere più cose possibili a Nathan io amo questa Città piena di energia come me”. Corse in hotel, colazioni, passeggiate a Central Park o scatti nei luoghi simbolo della Grande Mela: Elisabetta Gregoraci è l’immagine della felicità.

Elisabetta Gregoraci, i look più belli degli ultimi tempi

Ed Elisabetta Gregoraci, in questo periodo, è più bella che mai. Oltre ad avere uno stile inconfondibile e da copiare. Lo dimostrano gli ultimi look, tra cui ci sono alcune delle mise più belle sfoggiate dalla showgirl. Abbiamo già citato Venezia, dove era sbarcata con un look sensualissimo che ricordava la lingerie, ma come dimenticare anche quelli indossati nel corso delle puntate di Battiti Live di questa estate? Fisico scolpito in bella mostra, ad esempio, con un top cut out nel colore più di tendenza: fucsia. Sensuale e perfetta, ma senza eccedere.

E poi i suoi look su Instagram in cui si mostra in outfit all’ultima moda o per promuovere dei prodotti: semplicemente pazzesca. Ma nel suo lungo curriculum di scelte di stile perfette non può mancare un piccolo errore: al Festival del Cinema di Roma ha sfilato sul tappeto rosso del corto di cui è protagonista: La Cura. In quella occasione ha scelto un abito strepitoso, ma forse non perfetto per l’occasione. Inutile dire che è bellissima e ci piace anche così.