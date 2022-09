Festival di Venezia, Elisabetta Gregoraci: pizzo nero e top-lingerie

Fonte: Ansa Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci sbarca al Lido e sono tutti ai suoi piedi. Per il suo arrivo al Festival di Venezia, sceglie un look stratosferico, firmato Ermanno Scervino, che punta sull’eleganza seduce degli outfit ispirati alla lingerie.

Elisabetta Gregoraci, look ispirato alla lingerie

Elisabetta Gregoraci dunque lascia tutti senza fiato a Venezia79, che si conclude sabato 10 settembre, indossando un top nero che guarda alla lingerie, che mette in risalto gli addominali scolpiti, un blazer monopetto, dalla linea avvitata e dei pantaloni modello cargo con gamba dritta e tasconi laterali, tutto rigorosamente realizzato in prezioso pizzo macramè a motivi floreali.

Completano il look una mini bag, “La 54”, in coccodrillo, sempre di Ermanno Scervino, e dei sandali neri con tacco altissimo. Divertenti gli occhiali da sole a forma di cuore. I capelli lunghi e mossi sono lasciati sciolti sulle spalle, mentre il make up punta tutto sullo sguardo grazie a un sapiente eyeliner. Se questa è la mise da giorno, sul red carpet ci sarà d’aspettarsi faville.

Fonte: Getty Images

Sul suo profilo Instagram, dove la Gregoraci ha condiviso le foto del suo arrivo alla Mostra del Cinema di Venezia, i fan sono andati in visibilio per questo outfit che è il trionfo della femminilità. “La più bella in una delle città più belle del Mondo ❤️❤️❤️” scrive qualcuno. “Sei meravigliosa Eli ❤”, “Lo spettacolo nello spettacolo😍😍❤️”. E ancora: “Disarmante”. Anche Victoria Silvstedt le fa i complimenti “Bella 🖤”. Ma l’attesa è tutta per l’abito da sera. C’è chi commenta: “Sei sempre la più bella 😍😍 adesso aspettiamo solamente di vedere l’abito che sarà pazzesco 😍🔥🖤”.

Elisabetta Gregoraci, il confronto sul red carpet a Venezia79

D’altro canto, la bella Eli ha dato largamente prova di sé quest’estate sul palco itinerante di Battiti Live dove, musica a parte, era lei la vera protagonista con i suoi stupendi outfit. Anche se sul red carpet dovrà vedersela con star affascinanti, a cominciare dalla bellissima Julianne Moore, presidente di giuria, e con la madrina Rocio Munoz Morales. E non mancheranno confronti con le icone di stile come Tilda Swinton o la bellissima Penelope Cruz.

Fonte: Getty Images

Intanto al suo arrivo al Lido, la Gregoraci saluta sorridente e si presta agli obiettivi dei fotografi che ne catturano la bellezza statuaria e l’abbronzatura perfetta. Solo qualche giorno fa, la presentatrice si era presentata su Instagram in versione di mamma quando aveva accompagnato il figlio Nathan Falco, avuto da Flavio Briatore, al suo primo giorno di scuola con un completo-pigiama in seta arancione che aveva fatto molto discutere.