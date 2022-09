Festival di Venezia, Tilda Swinton statuaria: a 61 anni abito fasciante e capelli giallo fluo

Fonte: Getty Images Tilda Swinton

Eterea e senza tempo, Tilda Swinton ha catalizzato l’attenzione di tutti sul red carpet del Festival di Venezia con un abito metallizzato avvolgente che è perfetto per la sua figura statuaria e una pettinatura sensazionale che solo lei a 61 anni può permettersi di portare con tale raffinatezza.

Tilda Swinton, abito metal fasciante a Venezia79

Tilda Swinton dunque ha letteralmente sorpreso tutti a Venezia79, che si conclude il 10 settembre, ed è lei questa volta ad aggiudicarsi la corona della più elegante e originale sul tappeto rosso. L’attrice, 62 anni il prossimo 5 novembre, ha sfoggiato un magnifico abito lungo glicine metallizzato, a girocollo, con maniche fino ai polsi e gonna con piccolo strascico.

Il vestito non mostra neanche un centimetro di pelle, ma è a dir poco seducente, grazie al modo in cui accarezza quasi in un abbraccio il fisico scolpito della Swinton. Completa il look, un paio di décolletée metal dal tacco vertiginoso. È semplicemente divina.

Fonte: Getty Images

Tilda Swinton, capelli corti e giallo fluo

La star non ha bisogno di sfoggiare grandi gioielli, brilla già di suo. Per lei solo due anelli. E poi a renderla magnetica e così diversa da tutte c’è il suo nuovo taglio di capelli, un pixie biondo platino con ciuffo giallo fluo che di giorno porta pettinato e laccato, mentre la sera si trasforma in qualcosa di unico. L’acconciatura così particolare, oltre ad essere perfetta per lei e per la sua personalità quasi enigmatica, ha anche un alto valore simbolico. Il colore non è stato scelto casualmente o per questioni meramente estetiche, vuole infatti essere un omaggio all’Ucraina. “È un onore per me indossare metà della loro bandiera”, ha commentato la Swinton alla Mostra del Cinema di Venezia. Come noto, la bandiera ucraina è gialla e blu.

Fonte: Getty Images

A Venezia79 Tilda Swinton presenta The eternal daughter, film diretto dalla sua amica Joanna Hogg. Nel film l’attrice ha un doppio ruolo, interpreta un’artista e sua madre. “Sono madre e figlia in un gioco di proiezioni, una catarsi che ci riguarda tutti”, aveva detto qualche giorno fa.

Tilda Swinton, nessun paragone con le altre

Se la sua bravura sul grande schermo è incontrastata, anche la sua eleganza non è da meno. La diva ha sicuramente messo in ombra molte altre “rivali” sul red carpet, dalla coppia tanto attesa Francesca Chillemi e Can Yaman (GUARDA LE FOTO DELLE COPPIE PIU’ BELLE) alla sempre fantastica presidente della giuria, Julianne Moore, praticamente coetanea della Swinton, che a Venezia79 ha sfoggiato molti look davvero sensazionali e uno scivolone di stile. Persino la madrina Rocio Munoz Morales non ha avuto alcun potere sulla magnifica Tilda.