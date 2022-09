Venezia 79, Rocío Muñoz Morales e Raoul Bova conquistano l’ultimo red carpet

La Mostra del Cinema di Venezia giunge al termine, dopo due intense settimane che hanno visto approdare al Lido alcune tra le star internazionali più amate del momento. Ogni red carpet è stato l'occasione per ammirare look da togliere il fiato, l'eleganza dei grandi atelier di moda e la bellezza di attori e attrici che animano il grande schermo con talento e maestria. Quello dell'ultima giornata, però, è tutto per loro: la madrina della kermesse Rocío Muñoz Morales e il compagno Raoul Bova.