Lei è la madrina di Venezia 79 , in questi giorni l'abbiamo vista sfoggiare look tutti diversi, ma solo per la premiere di Blonde ha osato con uno: parliamo di Rocio Munoz Morales , che ha mostrato le gambe sul tappeto rosso, in un outfit davvero da regina. "La sensazione di essere madrina del Festiva è forte" ha svelato l'attrice a Vanity Fair. "Mi sto abituando a questa parola, madrina, mi piace".