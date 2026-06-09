Katy Perry e Justin Trudeau, il primo red carpet non si scorda mai: sguardi complici e tenerezze

La popstar e l'ex primo ministro canadese hanno fatto il loro debutto di coppia sul tappeto rosso del Tribeca Film Festival, tra sorrisi complici

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IPA Katy Perry e Justin Trudeau

Non si nascondono più Katy Perry e Justin Trudeau: ormai la coppia vive l’amore alla luce del sole, mostrandosi affiatata e complice. La popstar e l’ex primo ministro canadese hanno fatto il loro debutto sul tappeto rosso del Tribeca Film Festival, in occasione della prima mondiale del documentario sull’ultimo tour di lei, dal titolo Katy Perry: The Lifetimes Tour – Live from Paris. E non si sono risparmiati, mostrandosi sorridenti, tra abbracci e tenerezze che palesavano tutta la loro intesa.

Katy Perry e Justin Trudeau, complicità sul red carpet

Sono più affiatati che mai: Katy Perry e l’ex premier canadese Justin Trudeau hanno fatto il loro debutto di coppia sul red carpet, quello del Tribeca Film Festival. L’occasione era la presentazione del suo film-concerto Katy Perry: The Lifetimes Tour – Live from Paris, un momento importante per la popstar, che ha potuto contare sul supporto del suo compagno.

Fino ad ora la coppia aveva preferito vivere la storia lontano dai riflettori, concedendosi solo qualche scatto sui social, sebbene senza mai nascondere il legame. La cantante e il compagno lo scorso aprile erano stati avvistati insieme al Coachella Festival, ma non si erano mai mostrati in un contesto ufficiale.

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La complicità tra i due era innegabile: davanti ai flash dei fotografi di New York, la coppia – che ormai sta insieme da quasi un anno – è apparsa a proprio agio, nonostante per entrambi fosse la prima volta su un red carpet. Una fortissima complicità, tra sguardi affettuosi, sorrisi e risate. Katy Perry ha rilasciato alcune dichiarazioni a People, raccontando l’emozione per il suo nuovo progetto: “Questo lavoro è più di un semplice documentario sulla mia vita: è un’esperienza da concerto ai massimi livelli per i fan. Faccio tutto questo per loro, perché sono coloro che mi hanno sostenuto in tutti questi anni – ormai più di 18 anni – ed è stato davvero divertente racchiudere tutto questo percorso in un unico progetto”.

Prove tecniche di matrimonio?

Katy Perry e Justin Trudeau sembravano quasi due sposi: lei per l’occasione ha optato per un abito lungo bianco, firmato Lanvin, dalla linea sinuosa, con le spalle scoperte e caratterizzato da drappeggi e dettagli in rilievo applicati sul punto vita e sul décolleté. Bianche anche le scarpe a punta. L’ex premier canadese invece ha puntato su un completo scuro con camicia bianca, ma senza cravatta o papillon.

L’inizio della loro storia risale al luglio del 2025, erano stati paparazzati sullo yacht di lei, al largo della costa di Santa Barbara (California), mentre si scambiavano coccole, abbracci e baci. Poi, a dicembre, i due avevano ufficializzato la relazione su Instagram pubblicando alcune foto del loro viaggio a Tokyo.

Entrambi genitori, i due hanno voluto fare le cose con calma. Nei giorni scorsi US Weekly ha rivelato che la popstar e l’ex primo ministro hanno fatto un passo importante: le presentazioni dei rispettivi figli, in quella che secondo fonti vicine alla coppia è stata la prima prova di famiglia allargata: “Entrambi ritengono sia importante unire le loro famiglie in modo ponderato e a un ritmo confortevole per tutti”, ha detto al magazine un insider vicina alla coppia.