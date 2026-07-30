IPA Katy Perry e Justin Trudeau, un anno d'amore: vacanza a Saint Tropez e pancino sospetto

Katy Perry e Justin Trudeau: un anno d’amore per una delle coppie più inaspettate dello showbiz, cui molti non davano vita lunga e che invece stanno stupendo e smentendo le nefaste aspettative. I due sono stati fotografati insieme in vacanza a Saint-Tropez, nel sud della Francia, per celebrare il loro primo anniversario. La coppia è infatti uscita allo scoperto esattamente un anno fa, con alcune cene paparazzate a Montréal nell’estate del 2025. Rumors poi confermati in autunno, con una vera ufficializzazione pubblica avvenuta a Parigi in occasione del compleanno della cantante, ad ottobre. A giugno 2026 risale invece il primo red carpet ufficiale di coppia.

Oggi, felici e innamorati, sono stati paparazzati nella rinomata località francese: lei con un bellissimo bikini color cioccolato con pareo abbinato, ha attirato la curiosità e scatenato il gossip per le forme più morbide del solito e un – lievissimo – pancino sospetto, che pareva accarezzare di continuo. Tanto è bastato per sollevare congetture su una possibile nuova gravidanza.

IPA

Prima di Justin, Katy è stata sposata dal 2009 al 2011 con Russell Brand; ha poi vissuto due anni d’amore con il cantante John Mayer, dal 2012 al 2014 e infine la sua relazione più lunga e importante – visto che le ha regalato l’amata figlia Daisy: quella con Orlando Bloom, durata dal 2016 al 2025.

Justin, invece, è stato sposato con Sophie Grégoire, dal 28 maggio 2005 al 2 agosto 2023, data dell’annuncio della loro separazione dopo quasi vent’anni insieme. Hanno tre figli: Xavier James (2007), Ella-Grace Margaret (2009) e Hadrien Grégoire (2014).