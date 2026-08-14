Katy Perry canta in Costa Smeralda, tra gli ospiti anche Matteo Renzi (che scatta selfie con Trudeau)

La popstar ha cantato al party in Costa Smeralda: tra gli invitati c'era anche Matteo Renzi, che ha scattato selfie con Justin Trudeau

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IPA Katy Perry

Una serata decisamente sui generis per Matteo Renzi, che insieme alla famiglia ha partecipato a un party esclusivo all’hotel Cala di Volpe in Costa Smeralda. Una grande festa per soli 500 invitati – tra cui tanti vip come lo stilista Domenico Dolce, Matteo Renzi e il fidanzato della cantante, l’ex primo ministro canadese Justin Trudeau – durante la quale l’ex premier italiano è stato protagonista, documentando i momenti più belli su Instagram.

Matteo Renzi al party esclusivo in Costa Smeralda: le foto su Instagram

Serata mondana per Matteo Renzi, che insieme alla moglie Agnese e ai figli, è stato tra i protagonisti del concerto di Katy Perry all’hotel Cala di Volpe di Porto Cervo. La popstar si è esibita nel corso di un party esclusivo, al quale erano presenti tantissimi vip, tra cui anche lo stilista Domenico Dolce, tanto per citarne uno.

Pare che la cantante sia arrivata in gran segreto a Firenze per visitare la città e abbia cenare con Renzi e la moglie, dandosi poi appuntamento in Sardegna per il concerto.

L’ex premier non si è lasciato sfuggire l’occasione di scattare qualche foto insieme alla coppia del momento, la cantante e l’ex premier canadese Justin Trudeau, ormai legati da qualche tempo. Poi un selfie con il collega politico e un breve video dove la figlia Ester canta con la popstar. “È stato molto bello ritrovare Trudeau e parlare con lui delle prossime sfide da affrontare per i progressisti in tutto il pianeta”, ha scritto l’ex presidente del Consiglio a corredo degli scatti. “E poi super divertente il concerto di Katy Perry. Non avrei mai immaginato di vedere mia figlia cantare con lei e meno male che noi maschi abbiamo evitato di unirci al coro. I Kraken non fanno Roar”, ha poi concluso con un pizzico di ironia.

Kraken infatti è il soprannome dato a Renzi in molti meme social, mentre fa riferimento a Roar, brano di Katy Perry del 2013.

L’esibizione di Katy Perry in Costa Smeralda

Katy Perry ha incantato i 500 ospiti del Gala Night all’hotel Cala di Volpe in Costa Smeralda: uno spettacolo che si è svolto a bordo piscina, con la cantante che si è presentata in divisa da marinaretta e ha eseguito i suoi pezzi circondata da cavallucci marini, coralli e sirenette.

La sua esibizione, durata un’ora, ha prima sbalordito e poi fatto ballare i presenti sulle note di California Gurls, una delle sue hit più famose, per poi passare a Teenage dream e Last Friday night, altri due grandi successi del suo repertorio. In scaletta non poteva mancare I Kissed a Girl, che la popstar ha cantato circondata dalle donne presenti nel privé sotto palco. Poco prima della mezzanotte gli ospiti dell’hotel hanno ballato sulle note di Firework, mentre i fuochi d’artificio illuminavano la baia del Cala di Volpe.

Non è un mistero che Katy Perry sia una frequentatrice della Costa Smeralda: più volte in passato è stata paparazzata in compagnia dell’ex marito Orlando Bloom. “Di solito pago io per venire qui, adesso hanno pagato me”, ha scherzato dal palco. E non si è lasciata scappare l’occasione per ironizzare anche sul legame con Justin Trudeau, seduto al tavolo davanti al palco. A lui ha dedicato I’m his, He’s mine, che ha introdotto dicendo: “Voglio dire a tutte le ragazze presenti che lui è mio”.

Katy Perry ha poi lasciato il palco per chiudere lo spettacolo cantando tra il pubblico e, da sopra un tavolo, ha intonato un Happy birthday per Domenico Dolce, che festeggiava il 68esimo compleanno.