Cristina Marino, il mini abito che zittisce tutte. Voto: 9

Pubblicato: 25 Giugno 2026 18:05

A Cagliari Cristina Marino arriva senza fronzoli e fa subito centro. Il suo Jacquemus, La Robe Bahia, è quella specie di trappola perfetta: blazerino solo in apparenza, maxi scollo da capogiro, nodo frontale che scolpisce il corpo e orlo mini che lascia parlare le gambe. Nero, essenziale, sensuale quanto basta per far girare parecchie teste sul red carpet. I sandali sottilissimi e i gioielli turchesi spezzano il rigore del look con una nota estiva e un po’ bohémien. Altro che “less is more”: qui è less, ma fatto dannatamente bene.
Cristina MarinoStar e Vip
Foto di Ilaria di Pasqua

Ilaria di Pasqua

Lifestyle Editor

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.