Cristina Marino, il mini abito che zittisce tutte. Voto: 9
A Cagliari Cristina Marino arriva senza fronzoli e fa subito centro. Il suo Jacquemus, La Robe Bahia, è quella specie di trappola perfetta: blazerino solo in apparenza, maxi scollo da capogiro, nodo frontale che scolpisce il corpo e orlo mini che lascia parlare le gambe. Nero, essenziale, sensuale quanto basta per far girare parecchie teste sul red carpet. I sandali sottilissimi e i gioielli turchesi spezzano il rigore del look con una nota estiva e un po’ bohémien. Altro che “less is more”: qui è less, ma fatto dannatamente bene.