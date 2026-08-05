Cristina Marino incinta di Luca Argentero? Gli indizi di una nuova gravidanza su Instagram

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Cristina Marino

Cristina Marino è incinta del terzo figlio? La moglie di Luca Argentero, secondo alcune indiscrezioni aspetterebbe un bambino, ma avrebbe deciso, almeno per ora, di tenere la notizia segreta.

Cristina Marino è incinta?

Gli indizi su una possibile gravidanza di Cristina Marino arrivano da Instagram dove l’attrice ha condiviso alcuni scatti della sua vacanza a Ibiza insieme a tutta la famiglia. Cristina ha raggiunto l’isola spagnola con il marito Luca Argentero e i figli della coppia: Nina Speranza, nata nel maggio del 2020, e Noè Roberto, avuto nel 2023.

Nelle immagini postate dall’attrice scopriamo i momenti più belli delle loro vacanze, fra giornate in spiaggia, un mare cristallino e relax nella villa scelta dalla coppia, nel verde di Ibiza. Non mancano scatti in bikini di Cristina Marino e selfie per svelare i suoi outfit ispirati alle vibes dell’isola spagnola.

In tutte le foto possiamo notare un dettaglio: Cristina non si mostra mai a figura intera e quando lo fa indossa t-shirt larghe oppure usa la borsa per coprire quello che potrebbe essere un pancino da gravidanza. Ovviamente si tratta, come sempre, di illazioni e non ci sono conferme ufficiali sulla vicenda.

Cristina Martino e Luca Argentero d’altronde hanno sempre scelto di vivere il loro amore lontano dai riflettori, proteggendolo dai gossip. Dopo l’incontro sul set e una storia d’amore travolgente, i due hanno costruito una famiglia solida e bellissima. Proprio per questo non sorprenderebbe la scelta di allargare ulteriormente la famiglia con l’arrivo di un nuovo bambino.

“Ho avuto un padre incredibile e ho sempre sperato di poter offrire ai miei figli quello che ho avuto la fortuna di vivere – aveva raccontato qualche tempo fa Cristina -. Sono molto grata alla vita perché questo sta accadendo”.

Cristina Marino e Luca Argentero, l’amore (anche sul set) e i figli

Sia Cristina Marino che Luca Argentero sono due genitori molto presenti per i figli, nonostante facciano entrambi dei lavori che spesso li portano lontani da casa. Qualche tempo fa i due avevano raccontato di aver fissato la regola dei cinque giorni, ossia che nessuno degli attori deve stare lontano da casa per un periodo maggiore di cinque giorni.

Una regola che avrebbe aiutato entrambi a trovare un equilibrio fra vita professionale e privata. “Se non ci fossero le spese da sostenere mi prenderei un anno sabbatico e starei solo con la mia famiglia”, ha raccontato spesso Luca Argentero.

Presto lo vedremo nuovamente in Doc – Nelle tue mani, nell’ultima stagione, la quarta, in cui sarà nel cast e che partirà in autunno. Nella serie farà il suo ingresso anche Cristina Marino (che interpreterà un medico), una bella sorpresa per i fan che però dovranno fare i conti con l’addio dell’attore al personaggio di Andrea Fanti. Lo show infatti, come è già stato annunciato, continuerà senza di lui. Su Sky invece andrà in onda la seconda stagione di Avvocato Ligas dove, già nelle prime puntate, avevamo visto recitare anche Cristina Marino.