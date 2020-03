Vitamina D e C: gli alimenti per rafforzare il sistema immunitario

editato in: da

Tra gli aspetti cruciali da considerare quando ci si occupa della propria salute rientra l’attenzione all’efficienza del sistema immunitario. Decisiva a tal proposito è l’alimentazione. Esistono infatti diversi nutrienti che aiutano l’organismo umano a ottimizzare le difese contro patogeni come batteri e virus.

Come evidenziato dalla Dottoressa Federica De Santi, naturopata, per perseguire l’obiettivo sopra citato risulta particolarmente rilevante l’apporto di vitamina C. Tra le fonti più ricche è possibile citare il succo di acerola, contraddistinto da una dose di acido ascorbico 50 volte superiore rispetto a quella che possiamo trovare nelle arance.

Quando si parla dei nutrienti che ricoprono un ruolo centrale nel miglioramento dell’efficienza del sistema immunitario è necessario citare anche la vitamina D. Detta anche vitamina del sole – il nostro organismo al meglio quando il corpo è esposto alla luce naturale – è una preziosa alleata sia della risposta immunitaria innata, sia di quella adattiva. In quest’ultimo caso è forte il coinvolgimento dei linfociti T, leucociti che provvedono alla distruzione delle cellule infettate dai microbi.

Per assimilare meglio la vitamina D, è basilare associare il suo apporto a quello della vitamina K (o naftochinone). Da non trascurare è anche l’assunzione di vitamina E e magnesio, minerale che può rivelarsi decisivo per prevenire i cali di umore.

Tornando un attimo all’importanza della vitamina C e alle sue fonti, ricordiamo che la Dottoressa De Santi consiglia in particolare il succo di sambuco. La sua forma liquida rende particolarmente agevole l’assimilazione dei nutrienti (lo stesso vantaggio si può apprezzare con il succo di acerola).

Entrando nel vivo dei benefici del sambuco, ricordiamo che si tratta di un vero e proprio antinfiammatorio naturale. Capace di agire in maniera positiva sulla fluidità delle secrezioni bronchiali, può rivelarsi un alleato cruciale del benessere delle vie respiratorie.

Un vero e proprio asso nella manica quando si parla di cibi utili per la buona funzionalità del sistema immunitario è il Goji. Le sue bacche sono caratterizzate dalla presenza di vitamina C e vitamina E, ausili naturali importantissimi quando si punta a migliorare le difese immunitarie, e da quella di diversi minerali benefici per la salute. Concludiamo ricordando che, prima di introdurre questi alimenti nella propria dieta, è opportuno chiedere consiglio al proprio medico curante.