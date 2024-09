Addio vesciche: i migliori prodotti da comprare adesso per prevenirle e curarle

Sono fastidiose e dolorose, spesso rischiano di fermare le nostre attività quotidiane e non ci permettono di indossare le scarpe che amiamo: vediamo come sbarazzarsi delle vesciche con alcuni semplici prodotti

Fastidiose, dolorose e difficili da curare, le vesciche sono una vera seccatura. Queste piccole sacche di liquido che si formano sotto la pelle a causa di attrito, ustioni, sono spiacevoli specialmente quando si trovano sui piedi o sulle mani. Tra le cause che portano alla formazione delle vesciche più comuni, l’attrito sulla pelle dovuto a delle scarpe nuove o strette, oppure a causa del gonfiore del piede dopo aver camminato lungo, oppure l’eseguire attività ripetitive senza protezione (ad esempio lavorare con attrezzi manuali).

Meno comune ma altrettanto possibile, le ustioni da calore, sostanze chimiche o freddo intenso possono causare vesciche come risposta protettiva della pelle.

Vediamo con quali prodotti prevenirne la formazione e come utilizzarli al meglio per dire addio a queste fastidiose bolle.

Cerotti anti vesciche, i migliori in commercio

I cerotti per le vesciche sono progettati per proteggere la pelle lesionata e facilitare la guarigione delle vesciche, riducendo il dolore e prevenendo l’infezione. Sono realizzati con materiali speciali che offrono una barriera protettiva e promuovono la rigenerazione della pelle. come l’idrocolloide, materiale dalle proprietà idratanti e protettive che crea una barriera impermeabile che protegge la pelle lesionata dall’acqua, dai batteri e dall’attrito.

Tra i cerotti con idrocolloide più amati e venduti su Amazon troviamo i Compeed, marchio numero uno per la cura e protezione dei piedi. I cerotti Compeed donano sollievo rapido dal dolore e blocca il processo di formazione della vescica, proteggendola da sporco e batteri e evitando sfregamenti. Cosi non rinuncerai alle tue scarpe preferite!

Offerta Compeed Cerotti con idrocolloide

I cerotti Pic agiscono in modo simile ai Compeed in quanto si basano sempre sul processo di protezione e guarigione dovuto all’utilizzo dell’idrocolloide. La forma ovale e i bordi affusolati permettono al cerotto di flettersi con il movimento e rimanere applicato per diversi giorni, mimetizzandosi con la pelle.

Offerta Pic Cerotti con idrocolloide

I cerotti idrocolloidali per vesciche AnjoCare forniscono un sollievo immediato dal dolore delle vesciche che si sono formate, aiutando ad ammortizzare e proteggere la pelle dall’attrito e dalla pressione e prevenendo lo scoppio delle vesciche. Infatti, se la vescica si è aperta e sta rilasciando liquido, l’idrocolloide assorbe il fluido e lo trattiene all’interno del cerotto. Questo aiuta a mantenere la zona asciutta, prevenendo infezioni e favorendo la guarigione.

AnjoCare Cerotti idrocolloidali 12 pezzi

Stick per prevenire le vesciche

Gli stick, a differenza dei tradizionali cerotti, sono prodotti innovativi progettati per prevenire la formazione di vesciche sulla pelle, specialmente sui piedi, riducendo l’attrito tra la pelle e calzature o altri materiali.

Lo stick funziona con azione preventiva creando una barriera protettiva invisibile tra la pelle e la superficie che potrebbe causare attrito, come scarpe strette, zaini o attrezzi manuali. Il prodotto si presenta come un balsamo solido simile a un deodorante stick, che può essere facilmente applicato direttamente sulla pelle. Attenzione perché il prodotto non può essere usato su vesciche già formate!

Tra i più famosi ed efficaci troviamo Compeed Stick Anti Vesciche: grazie alla sua formula, riduce all’instante e in modo invisibile l’attrito sulla pelle e aiuta a prevenire la formazione di vesciche causate da sport o da scarpe nuove ma si può usare anche per altre parti del corpo da proteggere dagli sfregamenti eccessivi. Ideale su scarpe aperte perché è invisibile.

Offerta Compeed Stick anti vesciche

Filmocare Stick Anti vesciche è l’ideale per prevenire la formazione di vesciche e ridurre l’attrito cutaneo nelle zone dove la pelle è più soggetta a sfregamento (ad esempio, i laccetti dei sandali) creando una barriera protettiva trasparente simile a una pellicola setosa e impalpabile.

Filmocare Stick antivesciche

Cerotto spray e gel per vesciche

Lo spray anti vesciche è un prodotto innovativo che, come lo stick, aiuta a prevenire la formazione di vesciche, creando una barriera protettiva sulla pelle. È particolarmente utile per chi cerca una soluzione pratica, veloce e facile da applicare, senza bisogno di cerotti o creme. Una volta spruzzato sulla pelle, lo spray si asciuga rapidamente e crea una pellicola protettiva utile a ridurre ll’attrito e protegge la pelle dalle irritazioni.

Hansaplast Cerotto Spray offre una protezione trasparente quasi invisibile, areata e flessibile, come una seconda pelle. Essendo uno spray può essere applicata con una sola mano anche in punti difficili da raggiungere.

Offerta Hansaplast Spray anti vesciche

Il cerotto spray Master Aid è un dispositivo è adatto alla medicazione non solo di vesciche ma anche di piccole ferite, escoriazioni, ustioni; forma una pellicola trasparente idrorepellente e traspirante che protegge la ferita da sporco e batteri per almeno due giorni. Il flacone consente 80 applicazioni.

Offerta Master Aid Spray anti vesciche

Il gel agisce in maniera simile allo spray, evitando l’attrito prima che si verifichi. Il gel, per la sua naturale viscosità, crea uno strato lubrificante pur essendo resistente all’acqua e al sudore. Perfetto per chi fa sport, può essere applicato in tutto il corpo e potrai dire addio alle fastidiose bolle ricche di acqua che ti fanno penare.

pjuractive 2SKIN Gel anti sfregamento

Dispositivi per prevenire le vesciche

Scarpe nuove, allenamenti sportivi, trekking o lunghe camminate? Puoi prevenire le vesciche con alcuni dispositivi studiati per proteggere le zone più sensibili e soggette a sfregamento.

Epitact Sport ha creato delle protezioni che ripartiscono le pressioni e assorbono le frizioni dissipando l’energia nel gel e prevenendo così il rischio di formazione di vesciche. Sono prive di colla e si staccano in modo indolore anche sulle zone pilifere ma assicurano una perfetta tenuta durante tutta l’attività sportiva, persino in condizioni estreme. La confezione fornisce 4 protezioni riutilizzabili fino a 5 volte e 12 adesivi di fissaggio usa e getta.

Offerta Epitact Spray anti vesciche

Specifico per i talloni, lo Yogamedic Proteggi Tallone allevia i fastidi in caso di dolore ai talloni, piedi o caviglie gonfie e previene lo sfregamento e l’eccessiva pressione che porta alla creazione di vesciche. Inoltre, grazie alla tecnologia autoadesiva, garantisce aderenza e previene lo scivolamento.

Yogamedic Proteggi tallone

E se il tuo problema è una particolare sensibilità sul metatarso (ad esempio, dovuto all’uso di scarpe con il tacco che mettono sotto pressione la pianta anteriore del piede), c’è la soluzione: addio alle bolle dolorose, indossa i cuscinetti per i piedi in gel di Surus Equipment. Sono pensati per concentrarsi in particolare sulla pianta, creando uno strato tra scarpa e pelle che evita lo sfregamento diretto e, nello stesso tempo, aiutano a provare una sensazione di sollievo.