Stelle, cuori e fiori. I cerotti contro i brufoli, approvati da Anne Hathaway, diventano fashion

Fonte: IPA Anne Hathaway

Stelle, fiori e cuori: i cerotti contro i brufoli sono super di moda. Ce lo dimostra Anne Hathaway che si è lasciata conquistare da questo trattamento di bellezza. Un rimedio contro imperfezioni e impurità da indossare per tutto il giorno.

I cerotti contro i brufoli di Anne Hathaway

Punti neri e brufoletti possono comparire in ogni fase della vita a causa di un’errata skincare. Per curarli – senza rinunciare ad essere fashion – ci sono i patch, dei piccoli cerotti con un effetto purificante, arricchiti con ingredienti che permettono di contrastare il rossore e il gonfiore.

Il bello di questi cerotti è che consentono non solo di eliminare le imperfezioni, ma anche di “decorare” in modo divertente il viso grazie a forme originali come cuori, orsetti, fiorellini e glitter.

Non a caso questi patch – sfoggiati con orgoglio da Anne Hathaway – hanno conquistato Instagram, unendo l’utile al dilettevole. Sono infatti arricchiti con formulazioni purificanti a base di aloe e vitamine che nutrono e leniscono la pelle.

Hanno un’azione prolungata sino a sei/otto ore e una volta tolti regalano un’epidermide liscia e stupenda. In più consentono di creare uno stile unico e particolare, grazie a forme trendy e scintillanti.

I migliori cerotti contro i brufoli da comprare online

Vorresti provare i cerotti contro i brufoli di Anne Hathaway? Online si possono trovare tantissime soluzioni ad un prezzo conveniente.

Coloratissimi e divertenti, i patch brufoli a forma di stella sono arricchiti con olio di tea tree e acido salicilico. Sono adatti a tutti i tipi di pelle e consentono di eliminare in poco tempo le imperfezioni.

Resistenti all’acqua e al sudore, si fondono con la pelle per un effetto “invisible” favoloso.

Non solo stelline, ma anche fumetti, cuoricini e faccine: se adori lo stile delle attrici di Hollywood e vuoi seguire il nuovo trend di Instagram prova questi patch contro i brufoli.

Li trovi su Amazon ad un prezzo piccolo e in tanti colori vivaci. Il consiglio? Portali ovunque per risolvere qualsiasi problema di imperfezione della pelle!

Combattere i brufoli, sempre e comunque, è la tua ossessione? Allora non perderti questo kit. Lo trovi su Amazon ed è un set composto da cerotti anti acne di varie dimensioni.

Sono super efficaci e disponibili in varie forme e colori, come stelle, cuori, fiori.

Ideali anche contro le macchie e le piccole imperfezioni, questi patch contengono acido salicilico e idrocolloide, l’ideale per eliminare le cellule morte e liberare i pori, donando alla pelle un aspetto favoloso.

Con una durata dalle 6 alle 12 ore, questi patch aderiscono a tutti i tipi di pelle e sono facilissimi da staccare. Confortevoli e di qualità, eliminano sebo, rossore e infiammazioni con una solo applicazione.

Star Blemish Patches Patch adesivi per brufoli

Cerchi una soluzione sia per il giorno che per la notte? Allora prova questi patch 2 in 1 che svolgono un effetto barriera contro gli agenti esterni e aiutano a purificare la pelle, eliminando comedoni, punti neri e brufoli.

Puoi usarli durante il giorno per nascondere e curare in modo efficace le piccole imperfezioni, ma anche applicarli la notte per lenire la pelle infiammata ed eliminare il sebo in eccesso.

Cerotti brufoli 2 in 1 Patch adesivi per brufoli giorno e notte

