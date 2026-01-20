Elodie sfoggia il pimple patch a cuore nero e conquista tutti: ecco come replicare il beauty look e prendersi cura delle imperfezioni sul viso

IPA Il pimple patch a forma di cuore sfoggiato da Elodie

Se c’era bisogno di una conferma definitiva che la “skin positivity” è passata da nicchia a mainstream, ce l’ha appena servita su un piatto d’argento Elodie. La popstar italiana, icona di stile camaleontica e sempre audace, ha deciso di portare sul palco non solo la sua voce, ma anche un piccolo, significativo accessorio che ha fatto impazzire i fan: un pimple patch a forma di cuore nero.

Il pimple patch a forma di cuore nero: il dettaglio rock che non ti aspetti

Durante una delle sue recenti performance live, tra outfit scintillanti e coreografie mozzafiato, gli occhi più attenti (e le fotocamere degli smartphone) hanno catturato un dettaglio sul viso della cantante. Nessun tentativo di coprire l’imperfezione con strati di correttore o fondotinta pesante: Elodie ha scelto di evidenziare il brufolo, trasformandolo in parte integrante del suo beauty look.

Il cerotto, un piccolo cuore nero opaco, si sposava perfettamente con l’estetica grintosa e sensuale dell’artista, dimostrando che un’imperfezione cutanea non deve per forza rovinare un “momento da palcoscenico”, ma può diventare un accessorio cool.

Da TikTok alla realtà: il fenomeno virale

Elodie non è la sola a sdoganare questo trend, anche se portarlo su un palco così importante è un statement fortissimo. Il mondo dei social, in particolare TikTok, è invaso da mesi da video di creator che sfoggiano patch colorati, olografici e dalle forme più disparate.

Tra le pioniere italiane di questa tendenza c’è sicuramente Alessia Lanza. La celebre tiktoker si mostra quotidianamente ai suoi milioni di follower indossando pimple patch a forma di stella o fiorellino, sia nei video in casa che durante uscite pubbliche. Per la Gen Z, il messaggio è chiaro: avere brufoli è normale, e curarli può essere divertente. Quello che prima era un motivo di imbarazzo, oggi è un badge d’onore che dice “mi sto prendendo cura della mia pelle, e sono carina mentre lo faccio”.

Come funzionano i pimple patch

Dietro l’estetica giocosa c’è molta scienza. I pimple patch non sono semplici adesivi, ma veri e propri trattamenti localizzati basati sulla tecnologia idrocolloidale.

Ecco cosa fanno:

Assorbono le impurità : l’idrocolloide estrae il sebo e i fluidi dal brufolo, appiattendolo nel giro di poche ore (o una notte).

: l’idrocolloide estrae il sebo e i fluidi dal brufolo, appiattendolo nel giro di poche ore (o una notte). Proteggono dai batteri : creano una barriera fisica contro smog e sporcizia.

: creano una barriera fisica contro smog e sporcizia. Evitano il “picking” : la funzione più importante è forse quella di impedire alle nostre dita di schiacciare o toccare il brufolo, prevenendo cicatrici e infezioni.

: la funzione più importante è forse quella di impedire alle nostre dita di schiacciare o toccare il brufolo, prevenendo cicatrici e infezioni. Molti di questi patch sono inoltre infusi con ingredienti attivi come acido salicilico, tea tree oil o centella asiatica per accelerare la guarigione e lenire il rossore.

Guida allo stile: come indossarli fuori casa

Sull’esempio di Elodie e delle star di TikTok, il pimple patch è ormai uscito dal bagno di casa per conquistare lo street style. Per un look social-approved, trattali come se fossero strass o gioielli per il viso. Se hai un patch a forma di stella sullo zigomo, puoi bilanciare il trucco con un eyeliner grafico o molto mascara. Se il tuo outfit è monocromatico, scegli un patch a contrasto (come il cuore nero di Elodie su pelle nuda o trucco naturale) per creare un punto focale.

Ricorda: more is more! Non aver paura di usarne più di uno. Una costellazione di patch gialli o olografici può sostituire il blush per un effetto euphoria-style.

