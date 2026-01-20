Elodie sfoggia il pimple patch in versione a forma di cuore ( e sono già viralissimi)

Elodie sfoggia il pimple patch a cuore nero e conquista tutti: ecco come replicare il beauty look e prendersi cura delle imperfezioni sul viso

Foto di Lucrezia Vardanega

Lucrezia Vardanega

Giornalista

Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

Pubblicato:

Elodie sfoggia il pimple patch in versione a forma di cuore ( e sono già viralissimi)
IPA
Il pimple patch a forma di cuore sfoggiato da Elodie

Se c’era bisogno di una conferma definitiva che la “skin positivity” è passata da nicchia a mainstream, ce l’ha appena servita su un piatto d’argento Elodie. La popstar italiana, icona di stile camaleontica e sempre audace, ha deciso di portare sul palco non solo la sua voce, ma anche un piccolo, significativo accessorio che ha fatto impazzire i fan: un pimple patch a forma di cuore nero.

Il pimple patch a forma di cuore nero: il dettaglio rock che non ti aspetti

Durante una delle sue recenti performance live, tra outfit scintillanti e coreografie mozzafiato, gli occhi più attenti (e le fotocamere degli smartphone) hanno catturato un dettaglio sul viso della cantante. Nessun tentativo di coprire l’imperfezione con strati di correttore o fondotinta pesante: Elodie ha scelto di evidenziare il brufolo, trasformandolo in parte integrante del suo beauty look.

Il cerotto, un piccolo cuore nero opaco, si sposava perfettamente con l’estetica grintosa e sensuale dell’artista, dimostrando che un’imperfezione cutanea non deve per forza rovinare un “momento da palcoscenico”, ma può diventare un accessorio cool.

LivaClean
LivaClean
Black Star Pimple Patches Midnight Magic - 250PCS
20,14 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

Da TikTok alla realtà: il fenomeno virale

Elodie non è la sola a sdoganare questo trend, anche se portarlo su un palco così importante è un statement fortissimo. Il mondo dei social, in particolare TikTok, è invaso da mesi da video di creator che sfoggiano patch colorati, olografici e dalle forme più disparate.

Kllallo
Kllallo
Hydrocolloid patch - impermeabili e traspiranti - cuore+stella neri
9,49 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

Tra le pioniere italiane di questa tendenza c’è sicuramente Alessia Lanza. La celebre tiktoker si mostra quotidianamente ai suoi milioni di follower indossando pimple patch a forma di stella o fiorellino, sia nei video in casa che durante uscite pubbliche. Per la Gen Z, il messaggio è chiaro: avere brufoli è normale, e curarli può essere divertente. Quello che prima era un motivo di imbarazzo, oggi è un badge d’onore che dice “mi sto prendendo cura della mia pelle, e sono carina mentre lo faccio”.

Come funzionano i pimple patch

Dietro l’estetica giocosa c’è molta scienza. I pimple patch non sono semplici adesivi, ma veri e propri trattamenti localizzati basati sulla tecnologia idrocolloidale.

Ecco cosa fanno:

  • Assorbono le impurità: l’idrocolloide estrae il sebo e i fluidi dal brufolo, appiattendolo nel giro di poche ore (o una notte).
  • Proteggono dai batteri: creano una barriera fisica contro smog e sporcizia.
  • Evitano il “picking”: la funzione più importante è forse quella di impedire alle nostre dita di schiacciare o toccare il brufolo, prevenendo cicatrici e infezioni.
  • Molti di questi patch sono inoltre infusi con ingredienti attivi come acido salicilico, tea tree oil o centella asiatica per accelerare la guarigione e lenire il rossore.
Coyoun
Coyoun
360 Pezzi pimple patch star
13,99 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

Guida allo stile: come indossarli fuori casa

Sull’esempio di Elodie e delle star di TikTok, il pimple patch è ormai uscito dal bagno di casa per conquistare lo street style. Per un look social-approved, trattali come se fossero strass o gioielli per il viso. Se hai un patch a forma di stella sullo zigomo, puoi bilanciare il trucco con un eyeliner grafico o molto mascara. Se il tuo outfit è monocromatico, scegli un patch a contrasto (come il cuore nero di Elodie su pelle nuda o trucco naturale) per creare un punto focale.
Ricorda: more is more! Non aver paura di usarne più di uno. Una costellazione di patch gialli o olografici può sostituire il blush per un effetto euphoria-style.

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.

ElodieStar e Vip