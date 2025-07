Da TikTok al mare, i patch UV sono virali. Ecco quelli da provare

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

La nuova ossessione beauty di TikTok? I patch UV da applicare per proteggere viso e corpo dai raggi del sole e idratare la pelle, rendendola morbida, tonica e stupenda dopo una giornata al mare. Su Amazon si possono trovare numerose versioni di questo tool beauty che ha conquistato creators e influencers.

Alcuni infatti sono dei semplici patch che si possono applicare su zone specifiche del volto e del corpo per proteggerlo maggiormente da scottature e invecchiamento precoce. Pensiamo ad esempio alle guance, al naso o alla fronte, aree molto esposte in cui è fondamentale usare una protezione extra.

I patch UV più evoluti invece sono dei veri e proprio rivelatori di raggi solari. Cosa significa? Semplicemente cambiano colore quando è fondamentale usare la protezione solare, applicandola di nuovo. Il modo perfetto per esporsi senza paure e problemi.

I migliori patch UV

Ad esempio: ti bruci spesso il naso quando vai al mare nonostante la protezione solare? La soluzione sono i patch UV specifici per quest’area del viso.

Una confezione con 24 patch costa meno di 10 euro e dura a lungo, garantendoti una pelle protetta (e mai più scottata). Il colore permette al patch di confondersi con la pelle, mentre il materiale è confortevole e non ti farà sudare la pelle. Nella confezione trovi anche i cotton fioc per togliere i patch quando la loro efficacia si sarà esaurita. Più facile di così!

Adori fare trekking, ma finisci sempre per tornare a casa con la pelle del viso arrossata? Allora sfrutta il potere di questi patch UV trasparenti, ideali per le attività all’aperto. Aderiscono facilmente alla pelle e puoi sistemarli come preferisci, in più durano a lungo, resistendo senza staccarsi grazie ad un design a doppio strato, ma confortevole.

Patch per protezione solare Patch per il rilevamento raggi UV

Sono invece indispensabili per i bambini (ma utili anche per gli adulti) i patch che consentono di rilevare quando è necessario riapplicare la crema solare. Costano solo 4 euro è sono davvero preziosi in spiaggia come in città.

Il funzionamento è molto semplice? Applichi gli adesivi sulla pelle e, quando i raggi UV saranno troppo intensi, questo patch si colorerà, indicandoti che è necessario proteggersi ulteriormente. Geniale, pratico e perfetto da usare ovunque durante l’estate per prevenire scottature ed eritemi.

Patch per protezione solare a forma difiori Patch per il rilevamento raggi UV forma di fiore

Li trovi in tantissime forme diverse, come fiori oppure cuoricini, per proteggerti con stile e rendere questo momento divertente pure per i più piccoli.

Patch per protezione solare a forma di cuore Patch per il rilevamento raggi UV forma di cuore

Infine se cerchi una protezione extra (e vuoi prevenire al massimo le rughe), puoi provare il patch UV a maschera. Costa 15 euro e ti offre una super protezione dai raggi del sole grazie ad un patch traspirante e in grado di schermare i raggi solari.

Come usare i patch UV

Ma come funzionano questi patch UV? Ti basterà applicarli dove desideri, poi non dovrai fare altro che passarci sopra la protezione solare con fattore SPF alto. Infine dovrai attendere circa 30 secondi. A quel punto potrai goderti la giornata, riapplicando la protezione non appena il patch si colorerà.

