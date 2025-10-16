Nata nel 1981, giornalista, ufficio stampa e socia di una casa editrice, ha trasformato la sua passione in lavoro. Ama scrivere, leggere e raccontare.

iStock Patch occhi, per dire addio a segni di stanchezza e gonfiore

Sguardo fresco e riposato? Ci sono dei periodi dell’anno in cui la stanchezza si fa sentire ancora di più e questo si percepisce anche nella zona del contorno occhi dove appaiono segni più evidenti, gonfiori e – in generale – meno tonicità.

Si può correre ai ripari, ovviamente, partendo da un corretto riposo, per poi aggiungere un’esposizione minore agli schermi e l’uso di prodotti appositi.

Tra questi ci sono i patch occhi. Infusi di sostanze che vanno a trattare la zona, sono gli alleati beauty di cui fare incetta quando dobbiamo affrontare cambi d’ora: da quelli dovuti ai lunghi viaggi a quelli ciclici annuali, che coincidono con il periodo autunnale e quello primaverile.

Abituarsi a questi nuovi ritmi può essere faticoso, può incidere sul risposo e – di conseguenza – anche sul nostro sguardo. I migliori patch occhi da provare scelti tra i più venduti di ottobre 2025.

Essence Hydro Gel

I patch occhi più venduti sono quelli di Essence e si chiamano Hydro Gel Ice, eyes baby!. Sono perfetti perché regalano un effetto tonificante che va a ridurre gonfiore e occhiaie. Tra gli ingredienti contengono lattato di menta e sono gli alleati ideali per donare al nostro sguardo un effetto riposato, ma anche per idratare e rinfrescare. La confezione ne contiene 30 paia.

Yepoda The Depuff Eyespresso

Yepoda propone The Depuff Eyespresso, che promettono di decongestionare e rivitalizzare il contorno occhi: tra gli ingredienti top contengono caffeina, tè verde e aloe vera. Il risultato è triplice: meno gonfiore, occhi stanchi rivitalizzati e occhiaie illuminate. La confezione ne contiene 60, per 30 applicazioni.

Yepoda The Depuff Eyespresso Patch occhi per decongestionare e rivitalizzare

Yeauty Paradise Punch Eye Pad

Sono colorati, idratanti e contengono papaia, acido ialuronico e fico d’india: sono i patch di Yeauty che si chiamano Paradise Punch Eye Pad. Vanno ad agire contro occhi stanchi, regalando un boost alla di vitalità alla pelle e idratano. La confezione ne contiene una coppia.

Yeauty Paradise Punch Eye Pad Patch occhi con papaia, acido ialuronico e fico d’india

Bloomora Patch Occhi

Bloomora propone dei patch occhi con retinolo e collagene, che promettono di agire contro gonfiore e opacità, restituendo uno sguardo che risulta luminoso, fresco e idratato. Inoltre, le occhiaie e le linee sottili risultano ridotte. In confezione da 30 paia.

Bloomora Patch Occhi Patch occhi contro gonfiore e opacità

Terez & Honor Patch Occhi

Sono degli alleati beauty da provare anche i patch occhi di Terez & Honor, il prodotto ideale per agire su occhi stanchi e gonfi. Sono arricchiti – tra i vari ingredienti – con caffeina, acido ialuronico e niacinamide: obiettivo idratazione, luminosità ed effetto rassodante. Si tengono per circa 20 – 30 minuti.

Terez & Honor Patch Occhi Patch occhi per coccolare occhi stanchi e gonfi

Yeauty Extreme Energy

Sempre del brand Yeauty, tra i più venduti ci sono anche i patch Extreme Energy, per regalare energia allo sguardo stanco, magari quel tipo di stanchezza causata da poco riposo, ma anche idratazione. Contengono caffeina, acido ialuronico e complesso peptidico. In confezione monodose.

Yeauty Extreme Energy Patch occhi per dare energia allo sguardo stanco

Bloomora mix di patch occhi

Favolosa, poi, la confezione con 30 paia diverse di patch occhi proposta da Bloomora: ci sono sei paia per ognuna delle cinque formulazioni proposte. Nello specifico si tratta di: acido ialuronico, tè verde, rose, oro 24k e retinolo & collagene, per sguardi luminosi, occhiaie più sgonfie e ridotte.

Bloomora mix di patch occhi Trenta confezioni con 5 formulazioni diverse

Whaline Golden eye mask

Per rivitalizzare uno sguardo stanco la risposta arriva dai Golden eye mask di Whaline che – nella lista di ingredienti – contengono: collagene a base vegetale, acido ialuronico, vitamina C, vitamina E, antiossidanti ed estratti di alghe. Il barattolo ne contiene sessanta, che bastano per trenta utilizzi. Si devono lasciare in posa per circa 20 minuti.

Whaline Golden eye mask Progettati per rivitalizzare uno sguardo stanco

Dorzu Patch Occhi

Collagene e acido ialuronico sono due degli ingredienti dei patch di Dorzu, che vanno ad agire su occhiaie, gonfiori, rughe e borse, mentre idratano e sgonfiano. Tra le varie cose contengono anche Oro 24 K. Sono 60 e possono essere utilizzati anche in altre zone del corpo.

Dorzu Patch Occhi Patch per occhiaie, gonfiori, rughe e borse

Cosrx Peptide Collagen Hydrogel Eye Patch

Si chiamano Peptide Collagen Hydrogel Eye Patch e sono di Cosrx, al loro interno vi è una formulazione di 4 peptidi e collagene, oltre ad altri ingredienti. Obiettivo? Ridurre il gonfiore e rivitalizzare la zona delle occhiaie, ma anche idratare e aumentare la compattezza. Sono 60 (per trenta applicazioni) e si lasciano dai 10 ai 30 minuti, successivamente si procede massaggiando e lasciando assorbire il prodotto in eccesso.

Pephuca Patch occhi

Sono 25 le paia di patch di Pephuca con oro 24K, un ingrediente perfetto per chi vuole ridurre occhiaie e gonfiore. Oltre a questo servono per donare allo sguardo maggiore lucentezza e vanno ad agire su segni scuri e righe sottili. Contengono anche collagene e acido ialuronico.

Pephuca Patch occhi Patch con oro 24K

Bloomora Revitalizing Eye Mask Set

Sempre di Bloomora l’altro set tra i più venduti: si chiama Revitalizing Eye Mask Set e contiene 30 paia di patch in cinque varianti differenti, ma che concorrono all’obiettivo di sfoggiare uno sguardo fresco e risposato; infatti, promettono di ripristinare l’elasticità e la compattezza. E questo kit è un ottimo modo per sperimentare varie formulazioni e capire aul è che fa maggiormente al caso nostro.

